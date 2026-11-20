La Ciudad de México será escenario de una celebración dedicada a la historia del danzón y la música tropical. La Orquesta de Carlos Campos festejará su 88 aniversario el próximo viernes 4 de diciembre en el emblemático Salón Los Ángeles, ubicado en la colonia Guerrero, con una noche de música, baile y recuerdos.

El festejo contará con la participación de La Única e Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, además de Las Musas Sonideras, colectiva que tendrá a su cargo la apertura de la pista.

Fundada por el músico y director capitalino Carlos Campos Arreola, conocido como El Campeón, la orquesta se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas y longevas de la música tropical en México. A lo largo de casi nueve décadas ha llevado su repertorio a salones de baile y escenarios de distintas partes del país.

Enrique González Gallegos y los hermanos Gustavo y Víctor González Cardona, integrantes de la agrupación, señalaron que una de las claves para mantener vigente su música ha sido conectar con públicos de distintas generaciones, sin abandonar el estilo que caracteriza a la orquesta.

Explicaron que durante sus presentaciones buscan complacer tanto a los seguidores que han acompañado a la agrupación durante años como a los jóvenes que comienzan a descubrir sus canciones.

Destacaron que el repertorio de Carlos Campos conserva su capacidad de cautivar al público porque se interpreta con respeto, cariño y fidelidad a su esencia musical.

Por su parte, Gustavo González recordó que, tras el retiro del maestro Carlos Campos, la continuidad de la orquesta quedó en manos de los llamados 15 campeones, quienes asumieron la responsabilidad de preservar el legado musical.

Reconoció que aquella transición estuvo marcada por diferencias internas y acuerdos entre los integrantes, pero finalmente lograron mantener la identidad de la agrupación y la fórmula musical que la distinguió desde sus orígenes: una combinación de danzón y chachachá.

En tanto, Marisol Mendoza, fundadora de la colectiva Musas Sonideras, expresó su entusiasmo por participar en el aniversario y formar parte de un homenaje a una agrupación con 88 años de historia.

Señaló que para las mujeres que integran este movimiento sonidero representa un logro presentarse en un espacio tan emblemático como el Salón Los Ángeles y contribuir a una celebración que reconoce la trayectoria de la música tropical mexicana.

La Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez también envió un mensaje de reconocimiento a la Orquesta de Carlos Campos por sus 88 años de trayectoria. Sus integrantes anticiparon que el encuentro del 4 de diciembre será una noche para bailar y recordar los temas que han marcado la historia de ambas agrupaciones.

Con este aniversario, la Orquesta de Carlos Campos busca mantener vivo un legado musical que ha atravesado generaciones y que continúa encontrando nuevos públicos en las pistas de baile.