¿Tienes trámites que pagaste y no concluiste en 2025 en Semovi CDMX? No pierdas tu dinero
Los trámites que se respetarán en un breve periodo de este año son los de licencias para conducir y varios otros de control vehicular en la Ciudad de México.
Si en 2025 pagaste una línea de captura o también conocido como derechos para un trámite vehicular o de licencia de manejo, pero no concluiste el trámite, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció que ha autorizado el uso de dichas líneas, pero esto solo durante un breve periodo.
La dependencia detalló en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que sí van a respetar ese pago en 2026, pero solo durante un periodo limitado, el beneficio aplicará durante los primeros 55 días de 2026, es decir con fecha límite al 31 de marzo de 2026.
Los trámites que se respetarán:
+ Trámites de control vehicular
+ Licencias para conducir
Acude cuanto antes a las oficinas de Atención Ciudadana de la Semovi donde te atenderán si ya pagaste y solo te faltaba terminar el trámite.
¿Qué trámites de control vehicular hace Semovi?
- Placas y tarjeta de circulación
- Alta de placas para vehículo nuevo
- Alta de placas para vehículo usado (cambio de propietario)
- Reposición de placas (robo, extravío, deterioro)
- Reposición de tarjeta de circulación
- Cambio de placas (por cambio de tipo de servicio, domicilio, etc.)
- Baja de placas (definitiva o temporal)
- Cambios y actualizaciones
- Cambio de propietario
- Cambio de domicilio del vehículo
- Corrección de datos del vehículo o del propietario
- Regularización de vehículos con adeudos administrativos
- Otros trámites vehiculares
- Permisos provisionales de circulación
- Emplacamiento de motocicletas
- Trámites para vehículos de servicio particular y algunos casos de servicio privado (apps, etc.)
Línea de captura o derechos
Se trata de un número único de pago que te genera el Gobierno de la CDMX para que pagues un trámite específico (vehicular o de licencia), antes de hacerlo.
Para generarla entras al sistema de trámites del gobierno, seleccionas el trámite (placas, tarjeta, licencia, etc.). El sistema genera una línea de captura. Con esa línea: Pagas en banco, app bancaria o en línea, ese pago queda registrado a tu nombre y a ese trámite.