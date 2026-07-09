Diputado propone que alumnos reduzcan uso de celulares en escuelas
Se argumentó que 6 de cada 10 niños entre 10 y 15 años tiene celular propio; el porcentaje es de casi 95 en los adolescentes de más de 15 años
El diputado local de Morena, Alberto Martínez Urincho, presentó una iniciativa para limitar el uso de dispositivos electrónicos entre los alumnos de educación básica, mediante una reforma a la Ley General de Educación, que deberá aprobarse primero en el Congreso de la Ciudad de México y después en el Congreso de la Unión.
La iniciativa propone que en “las escuelas de educación básica, los educandos podrán portar dispositivos móviles de comunicación que deberán permanecer apagados o guardados durante las clases”.
Se trata de agregar el artículo 22 bis a la Ley General de Educación y establecer que solo se permitirá el uso de dispositivos móviles de comunicación "cuando la o el maestro lo autorice expresamente para una actividad de aprendizaje; en casos de fuerza mayor que requieran comunicación inmediata; cuando existan necesidades especiales para utilizarlos y por motivos de salud".
En la argumentación de la iniciativa del diputado Martínez Urincho, se expone que “seis de cada diez niños entre 10 y 15 años ya tiene móvil propio, aumentando el porcentaje casi al 95 en los adolescentes de más de 15 años”.
Y plantea que “el móvil no debe restarles tiempo para realizar actividades saludables al aire libre, para jugar con otros niños, para leer, estudiar o relacionarse. Hay que tener en cuenta que, según la edad y la madurez, nuestros adolescentes suelen carecer de criterios para realizar un uso adecuado del móvil”.
Si se aprueba el artículo 22 Bis que el morenista propone agregar a la ley, se establecería que “las autoridades educativas trabajarán con los padres o tutores para sensibilizar a las familias respecto de los educandos asociados a los riesgos del uso excesivo de dispositivos móviles de comunicación y de la prevención de la violencia digital”.
La iniciativa del diputado Martínez Urincho fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, para su dictaminación.