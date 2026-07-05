Fan Fest en Benito Juárez reunió a más de dos mil personas con operativo de seguridad

La explanada de la alcaldía Benito Juárez vivió una jornada de convivencia con la realización del Fan Fest BJ, donde se transmitió el partido entre México e Inglaterra.

Hacia las 18:00 horas, el aforo ya superaba las dos mil personas, según los organizadores. Bajo una gran carpa instalada en la explanada, el público se acomodó frente a una pantalla gigante entre sillas, música y actividades previas al partido.

Se observaron familias completas, niñas, niños y jóvenes que convivieron entre comida, música y dinámicas organizadas en el lugar, en espera del arranque del encuentro.

El evento se desarrolló con presencia de elementos de seguridad y Protección Civil, así como personal del programa Blindar BJ360°, que mantuvo vigilancia en accesos y alrededores de la explanada durante toda la jornada.