Taxista se aprovecha de joven ebrio en CDMX y lo captan cámaras del C2

Un taxista se aprovechó de un joven ebrio que se encontraba en calles de la Ciudad de México (CDMX); cuando pensó que nadie lo veía se acercó para fingir que lo ayudaba, pero todo fue captado por las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en la capital del país.

Fueron los equipos del Centro de Comando y Control (C2) los que captaron toda la escena que se registró en una banqueta del Centro de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Taxista roba celular a joven ebrio en CDMX

Taxista roba a joven ebrio en CDMX. Especial

En el video se observa cómo el joven se encuentra sentado en la banqueta, en aparente estado inconveniente, cuando de pronto, pasa un taxi, mismo que después se echa de reversa.

Del vehículo con cromática blanco y rosa, desciende el conductor, intercambia un par de palabras con el joven, pero este termina por acostarse en la banqueta.

Cuando el taxista ve que el joven está en estado inconveniente, aprovecha para meter su mano en la chamarra de la víctima y saca un teléfono celular, aborda el automovil en el que llegó y se da a la fuga.

Captura de conductor

El robo, que se registró en la calle Isabel la Católica, fue captado por monitoristas del C2, por lo que estos dieron aviso y solicitaron apoyo de personal en campo para la intervención en el caso.

A través de las cámaras de videovigilancia, dieron seguimiento al responsable del robo, quien continuó con su ruta de escape entre calles y avenidas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, oficiales lograron la captura del hombre y fue trasladado ante el Ministerio Público correspondiente para deslindar responsabilidades.

¿Dónde están las cámaras del C2?

Los Centros de Comando y Control (C2) son las estaciones regionales encargadas del monitoreo de las cámaras de videovigilancia por zonas en la Ciudad de México, estas son:

Centro

Norte

Sur

Poniente

Oriente

Central de Abasto (CEDA)

Centro Histórico

Todos los C2 tienen conexión directa con el C5 para la coordinación y canalización adecuada de los incidentes.

