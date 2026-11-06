Suspenden trabajos en obra de vivienda social en Coyoacán tras diálogo con vecinos

Como parte de las acciones institucionales del Gobierno capitalino, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México y el Instituto de Vivienda (INVI) anunciaron la suspensión temporal de los trabajos en el proyecto de vivienda social ubicado en la calle Inglaterra No. 70, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán. La medida se tomó con el fin de abrir diversas mesas de diálogo y atender las inquietudes manifestadas por las vecinas y los vecinos de la zona.

De acuerdo con la dependencia, el proyecto ha sido diseñado bajo estricto apego a la normatividad vigente y no se han realizado labores al margen de la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones, la Ley de Vivienda, las Reglas de Operación del INVI ni la Ley Ambiental de la Ciudad de México. Sin embargo, se determinó priorizar el entendimiento mutuo.

Enorme árbol cayó Especial

"El Instituto de Vivienda, en acuerdo con el colectivo de beneficiarios y la alcaldía Coyoacán, determinó suspender temporalmente los trabajos para dar paso a diversas mesas de diálogo [...] Estos espacios permitirán aclarar dudas, atender inquietudes y analizar las posibilidades de desarrollo del proyecto", indicó la Secretaría.

Como parte de este proceso de concertación y de manera preventiva, se acordó con las autoridades verificadoras competentes la colocación de sellos de suspensión para garantizar las condiciones óptimas que permitan llevar a buen término los acuerdos.

Asimismo, la dependencia abordó el incidente reportado en torno a la caída de un árbol durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, aclarando que este hecho no derivó de un derribo intencional ni de una intervención irregular. En coordinación con las autoridades ambientales, se definirán las medidas de restitución y atención correspondientes.

Autoridades de la alcaldía acudieron Especial

Finalmente, la Secretaría de Vivienda ratificó su compromiso con la producción de vivienda social accesible y de calidad, reiterando que la apertura al diálogo y la construcción de consensos son fundamentales para garantizar el derecho a la vivienda y atender las necesidades de las comunidades capitalinas.