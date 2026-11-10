Sigue estas recomendaciones para no caer en fraudes y estafas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta ante el incremento de delitos patrimoniales, ya que desde 2019 acumula 65 mil 959 atenciones por fraude.

Las cifras revelan que el teléfono encabeza los medios de contacto, con el 53 por ciento de los casos; seguido de redes sociales como Facebook, con 16 por ciento y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, con 12 por ciento.

Del volumen global de reportes atendidos por el organismo, 55 por ciento corresponde a delitos consumados y el 45 por ciento a tentativas.

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En el análisis de las modalidades específicas, el sector financiero e inversionista registra 326 reportes de fraude durante 2026, de los cuales 85 por ciento logró consumarse.

En este rubro, el primer contacto con las víctimas se densifica mediante llamadas telefónicas en 42 por ciento de los incidentes; a través de WhatsApp, con 18 por ciento.

Los fraudes relacionados con el ámbito inmobiliario acumulan mil 65 reportes entre 2020 y 2026.

El desglose indica que 64 por ciento de los afectados buscaba rentar un espacio habitacional, mientras que 30 por ciento pretendía adquirir una propiedad, concretándose la afectación patrimonial en 79 por ciento de las ocasiones.

Ante este panorama, el organismo ciudadano exhorta a la población a implementar medidas preventivas rigurosas.

Entre las recomendaciones, destacan verificar la legalidad de las empresas, desconfiar de rendimientos extraordinarios o ganancias garantizadas, inspeccionar la documentación jurídica de los bienes y evitar la entrega de anticipos económicos sin certificar la autenticidad de las transacciones.

Asimismo, se aconseja corroborar las referencias comerciales de cualquier proveedor y evitar transferencias a cuentas de carácter personal.