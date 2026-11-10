Muñoz: “Esperemos que este año lleguemos a un acuerdo”, sobre Antonio Caso 104

“Esperamos que este año lleguemos a un acuerdo”, con los dueños del edificio Antonio Caso 104 y 108, dijo el secretario de vivienda y titular del INVI, Inti Muñoz, tras 22 años en que los dueños del edificio han sido víctimas de despojo, han peleado en tribunales y que la semana pasada se venció el último plazo legal que tenía el INVI para devolverles el edificio.

Sobre lo dicho por Muñoz, uno de los dueños del edificio dijo a Excélsior “Llegar a un acuerdo éste año depende de que -el INVI- haga una propuesta razonable y considerando la sentencia que tiene”.

El acuerdo que emitió el juez sexto en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, al que Excélsior tuvo acceso establece claramente que el INVI debe coordinar con otras autoridades -SSC, el gobierno de la Ciudad de México, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones- el desalojo ordenado de quienes habitan allí y la devolución del inmueble.

Sin embargo Muñoz dijo a éste diario en entrevista en el congreso local que no han acatado esa orden pues “el INVI no es el responsable de la permanencia en ese inmueble de personas que lo habitan”.

Al respecto los dueños comentaron “de acuerdo al artículo 258 del código penal -el titular del INVI- tiene la responsabilidad de evacuar a los ocupantes, de otra manera los está arriesgando y eso para un funcionario público es muy grave por la responsabilidad que implica”.

Esto porque desde 2017 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones emitió un dictamen que establece que el edificio tiene daño estructural y está en alto riesgo de colapso por lo cual debe ser demolido. El documento forma parte de uno de los expedientes legales del caso.

Excélsior le preguntó a Muñoz si ¿Informará al juez la postura del INVI? En el sentido de que ellos no son responsables de la permanencia de las personas en el inmueble, a lo que respondió: “Le vamos a informar al juez que estamos buscando una salida”.

Los dueños del edificio que tiene 34 departamentos y 9 locales comerciales recordaron que en tanto que el ISC determinó que el edificio tiene alto riesgo de colapso, el INVI ya no lo puede regresar en el estado en que está.

Conforme a los artículos 192 a 197 de la ley de amparo, el INVI tendría que cubrir los daños mediante un bien sustituto, que es el pago en dinero del edificio sin daño estructural, rentas caídas por 22 años y daño moral”, señalaron los dueños.

Al respecto el secretario Muñoz comentó: “Estamos en un diálogo -con los dueños- que implicará posiblemente pagar (…) ellos han pedido que se paguen los años de renta y el valor de la propiedad. Es una primera propuesta y ellos nos pidieron hacerles otra propuesta, estamos en ello”.

En la comparecencia de ayer en el congreso Muñoz defendió la iniciativa de rentas justas de la jefa de gobierno Clara Brugada, señaló que en septiembre de 2026, rentar un departamento costaba en promedio 17 mil 268 pesos, para lo cual hay que percibir 57 mil pesos de salario y sólo "un sector muy pequeño de la población, la minoría, acceden a ese salario", por lo que se requiere cierto control al incremento en rentas.

También habló de que éste año se han recuperado mil 67 millones de pesos de créditos del INVI “con una proyección de recuperación de 2 mil millones de pesos al cierre del ejercicio, lo que representa un incremento en la recuperación de 42.9% respecto a 2025. Para quien diga que el INVI no recupera el crédito social, habrá que decirle estamos trabajando fuerte en ello y el avance es sustancial”.