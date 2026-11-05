Cae enorme árbol en Coyoacán y vecinos exigen suspender obra del INVI

Luego de que un enorme árbol de alrededor de 18 metros de altura, cayera en parte del techo de un jardín de niños, en la colonia Parque San Andrés, en Coyoacán, decenas de vecinos salieron a bloquear la avenida División del Norte para exigir que se detenga una construcción que, aseguran, está poniendo en riesgo a la comunidad.

Se supo que el árbol cayó la madrugada de este jueves, cerca del predio ubicado en Inglaterra número 70, donde se realizan trabajos de demolición para levantar un edificio de departamentos como parte de un proyecto de vivienda social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Autoridades de la alcaldía acudieron Especial

Los habitantes de la zona aseguran que los trabajos en ese terreno provocaron la caída del árbol, por lo que decidieron cerrar la circulación en División del Norte para pedir la intervención de las autoridades, añadieron que afortunadamente la caída no provocó heridos ya que a esa hora no había pequeños.

Seccionaron el árbol Especial

Ante lo ocurrido, la alcaldía Coyoacán anunció la suspensión inmediata de los trabajos y advirtió que también iniciará las acciones legales correspondientes.

Personal de Protección Civil y de la alcaldía llegó al lugar para cortar y retirar por partes el árbol, con el fin de evitar nuevos riesgos. También acudieron representantes de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

¿Qué dijo el INVI sobre la obra?

Por su parte, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México salió a aclarar que el proyecto del INVI cuenta con todos los documentos, permisos y autorizaciones necesarios para realizarse.

También aseguró que la caída del árbol no dejó personas lesionadas ni daños graves, aunque reconoció la preocupación de los vecinos por los trabajos que se llevan a cabo en el predio.

La dependencia confirmó que la alcaldía Coyoacán determinó colocar sellos de suspensión en la construcción, pero aclaró que se trata de una medida preventiva para revisar lo ocurrido y dar tranquilidad a los habitantes.

Mientras en el lugar, presunto personal del INVI aseguró que la obra no sería suspendida y las autoridades no han podido colocar los sellos, por lo que los vecinos siguen con el bloqueo.

Para tratar de resolver el conflicto, la Secretaría de Vivienda anunció que en los próximos días organizará una reunión con vecinos, autoridades de Coyoacán, representantes de la constructora y personal técnico del INVI.

Añadió que en ese encuentro se revisarán los documentos de la obra, se escucharán las quejas de los habitantes y se buscará aclarar lo ocurrido con el árbol.