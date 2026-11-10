Vecinos de la GAM denuncian socavón de 15 metros que lleva un mes sin ser reparado
Pese al riesgo de que la oquedad afecte a las viviendas aledañas, habitantes de la colonia La Malinche acusan que los trabajos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua avanzan "a cuentagotas
Ante la falta de una pronta respuesta de las autoridades para reparar un socavón ubicado en la calle Norte 86, entre Oriente 83 y Oriente 81, en la colonia La Malinche, en la alcaldía Gustavo A. Madero, vecinos temen que la oquedad siga creciendo y ponga en riesgo las viviendas aledañas.
A más de un mes de haberse generado por una fuga de aguas negras, la cavidad ha alcanzado una dimensión de 15 metros de largo, 5 de ancho y 6 de profundidad.
Los afectados señalan que los trabajos por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) avanzan a cuentagotas y la tierra se deslava constantemente por el agua de drenaje que permanece en el interior.
Asimismo, reportaron que el olor pestilente es insoportable y genera focos de infección, que se generan muchas moscas y algunos vecinos han aprovechado la situación para comenzar a dejar basura en el escombro.
También, por esta situación, vecinos de la zona han tenido que dejar en la noche sus vehículos estacionados en la vía pública, con el riesgo de que puedan sufrir algún robo.