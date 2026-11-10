Alerta sindicato por mal estado de instalaciones y trenes del Metro
El sindicato señaló que el deterioro se debe a insuficiencia de recursos económicos para la adquisición de equipos indispensables
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) alertó es martes sobre las condiciones de deterioro de las instalaciones y trenes del Metro, las cuales ponen en riesgo a usuarios y trabajadores.
“La situación requiere atención inmediata, debido a que el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos necesarios representan riesgos para la seguridad de las personas usuarias del Metro y de las y los trabajadores, así como para la confiabilidad y calidad del servicio que diariamente se brinda a millones de personas”, afirmaron los trabajadores.
El sindicato señaló que el deterioro se debe a insuficiencia de recursos económicos para la adquisición de materiales, refacciones y equipos indispensables para el debido mantenimiento.
Y consideró que es necesario que el sindicato se reúna con la Jefatura de Gobierno para revisar el tema y acordar las medidas necesarias.