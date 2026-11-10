Alerta sindicato por mal estado de instalaciones y trenes del Metro

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) alertó es martes sobre las condiciones de deterioro de las instalaciones y trenes del Metro, las cuales ponen en riesgo a usuarios y trabajadores.

“La situación requiere atención inmediata, debido a que el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos necesarios representan riesgos para la seguridad de las personas usuarias del Metro y de las y los trabajadores, así como para la confiabilidad y calidad del servicio que diariamente se brinda a millones de personas”, afirmaron los trabajadores.

El sindicato señaló que el deterioro se debe a insuficiencia de recursos económicos para la adquisición de materiales, refacciones y equipos indispensables para el debido mantenimiento.

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Y consideró que es necesario que el sindicato se reúna con la Jefatura de Gobierno para revisar el tema y acordar las medidas necesarias.