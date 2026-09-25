Reportan saturación y caos en la Línea 2 del Metro CDMX

Miles de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México iniciaron este viernes con complicaciones en el transporte público, particularmente en el Metro CDMX, que moviliza diariamente a cerca de 4 millones de personas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las Líneas 2, 3 y 12 registraron alta afluencia desde los primeros minutos de operación, lo que provocó retrasos y largas esperas en estaciones y terminales.

Para atender la situación, se implementaron maniobras de dosificación de usuarios en puntos estratégicos, aunque las quejas en redes sociales no se hicieron esperar. “Lleva parado 7 minutos en Hidalgo. ¿Cuál es la excusa para la Línea 2?”, “De nada sirve salir temprano si salen con esto”, fueron algunos de los comentarios publicados en X.

Retrasos en la Línea 2

La mayor inconformidad se concentró en la Línea 2, donde el flujo de pasajeros aumentó considerablemente. El STC explicó que los retrasos se deben a una revisión en zona de vías, lo que ha obligado a que la marcha de los trenes sea lenta.

En su comunicado, el organismo pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender a los pasajeros antes de ingresar a los vagones.

Usuarios reportan caos

Usuarios reportan retraso en el avance de la línea 2, así como fallas en los sistemas de ventilación de algunos de los trenes.

Buen día. Pregunta Que paso en la línea 2 en dirección a 4 caminos. Estuvo parado el servicio por 30 minutos en la estación bellas artes. Mi jefe no me cree que diario se descompone el metro.