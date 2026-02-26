SSC se blinda rumbo al Mundial: capacitación contra carteristas, terrorismo y riesgos

De cara al Mundial de Futbol, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se capacitan y toman cursos para combatir desde carteristas hasta terroristas.

En el centro estamos poniendo la prevención, desde luego estamos fortaleciendo también nuestras capacidades de reacción, pero creo que en todo esquema de seguridad su pilar fundamental es la prevención”, dijo en entrevista con Excélsior el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.

También compartió que sin bien hay una planeación nacional de seguridad para la justa deportiva que también se desarrollará en Canadá y Estados Unidos, la institución a su cargo traza una metodología de identificación y mitigación de posibles riesgos, desde los menores hasta los de mayor peligrosidad.

Además, señaló que la coordinación con otras instituciones y con la ciudadanía es indispensable en esta logística.

Al tener mucha concurrencia de personas, hay funciones de seguridad o que contribuyen a la seguridad de la ciudad que puede hacer personal voluntario, personal de participación ciudadana, (como) orientar a la persona que los flujos sean ordenados, que los aforos y desaforos de los lugares se hagan en orden y siguiendo patrones específicos”, detalló.

En el robo sin violencia, en el carterismo, cuando los flujos son desordenados es cuando vemos un incremento en el robo sin violencia; si la gente sabe por dónde entrar y por dónde salir y no hay choques en los flujos baja sustantivamente (el delito)”, indicó.

Agregó que también trabajan coordinadamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la FIFA y con otros entes.

Estamos apostando mucho por la coordinación en lo que hace a la policía, en lo que hace a la función de procuración de justicia, pero también en la coordinación de la producción y la organización de los eventos con nuestros pares privados”, agregó el secretario.

RIESGOS MAYORES

Nos hemos preparado también para la reacción que, sin duda, se tiene que tomar en cuenta. La reacción ocurre cuando ese riesgo que no pudiste prevenir se materializa y la reacción lo que te permite es que el impacto de ese riesgo sea el menor posible”, contó.

En este sentido, detalló que han tenido capacitaciones con instituciones internacionales en el manejo de multitudes, en idiomas e incluso en la cultura de los distintos países de donde provendrán los visitantes.

Hay países que tienen usos y costumbres, por llamarlo de alguna forma, distintos a los nuestros. Algunos, incluso, que aquí podrían estar sancionados penalmente o administrativamente; tenemos que difundir eso y tenemos que entenderlo también para no cometer excesos a la hora de orientar a las personas.

Hemos tenido también capacitación en reacción y capacitación que nos permitirá estar listos, aunque la probabilidad de ocurrencia de ciertos riesgos sea baja, estar listos ante cualquier escenario.

Todo con una óptica de previsión y de prudencia, entonces hay personas que se han especializado mucho en el manejo de explosivos, que se han especializado en otras materias”, refirió.

Para el manejo de explosivos, agentes de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la SSC se han instruido en la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Los más de mil elementos que conforman el grupo de élite que surgió durante la gestión de Omar García Harfuch han sido capacitados en especialidades como “amenazas nucleares y radiológicas”, en las que participaron otros cuerpos de seguridad de EU y de Canadá.

Al preguntarle sobre cuáles zonas de la ciudad serán mayormente vigiladas durante el Mundial, el secretario indicó que sí habrá tal, pero que será de acuerdo a la estrategia de proximidad que se ha desarrollado en la actual administración.

Vamos a priorizar, es parte del diseño y de la planeación, en ciertos lugares en la ciudad (...). Qué hemos hecho, pues literalmente tener un mapa de la ciudad e identificar cuáles son los lugares donde hay una mayor probabilidad de que tengamos flujos altos de visitantes, corredores turísticos conocidos: Roma-Condesa, la zona de Polanco, Xochimilco.

Sin embargo, también se atenderá el oriente de la ciudad.

Queremos que haya promoción turística hacia el oriente, hacia Iztapalapa, hacia Mixquic, con todo lo que tiene toda la cultura”, refirió.

Además, aseguró que se va a reforzar la presencia policial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en estaciones del Metro y en las entradas y salidas carreteras de la Ciudad de México. “Seguiremos cuidando la ciudad; la ciudad no se va a detener por el Mundial, pero haremos un esfuerzo de priorización y de refuerzo en las zonas que resultan estratégicas para el desarrollo del Mundial”, concluyó.

cva*