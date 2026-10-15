Motociclistas balean a dos hombres que viajaban en auto de lujo por Azcapotzalco

Dos hombres, que viajaba a bordo de un vehículo de alta gama, fueron víctimas de una agresión directa a balazos por parte de cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas, esto ocurrió en calles de la colonia Pasteros, alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ahuehuetes, casi en el cruce con avenida Aquiles Serdán, donde los atacantes interceptaron al conductor, quien viajaba con otra persona, al que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el automovilista perdió el control de la unidad y se impactó contra siete vehículos, entre ellos una motocicleta, lo que provocó daños materiales en la zona.

En el lugar quedaron más de ocho casquillos percutidos, evidencia que fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Agresión en calles de la colonia Pasteros Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención al lesionado y lo trasladaron en estado grave a un hospital cercano, donde recibiría atención médica especializada; las autoridades también informaron que una de las víctimas es de nacionalidad extranjera.

Durante las diligencias, los agentes acordonaron el área para preservar los indicios. Entre los objetos localizados se encontraba un cilindro que, de manera preliminar, fue identificado como un posible silenciador de arma de fuego, cuya naturaleza deberá ser confirmada por los peritajes correspondientes.

Auto baleado en Azcapotzalco Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Tras el ataque, los cuatro presuntos responsables huyeron a bordo de las dos motocicletas, presuntamente con dirección al Estado de México.

Las autoridades capitalinas iniciaron su búsqueda en coordinación con corporaciones policiales del municipio de Naucalpan y del Estado de México, con el objetivo de ubicar a los responsables y esclarecer el móvil de la agresión.

La Fiscalía capitalina realizará las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.