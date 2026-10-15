Cae presunta médica tras muerte de mujer durante liposucción en la Del Valle

Una presunta médica, identificada como Sonia “N”, fue detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por su probable responsabilidad en la muerte de Dulce María, quien falleció durante un procedimiento de liposucción en una clínica de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

La detención ocurrió más de un mes después de los hechos registrados en septiembre pasado, cuando la víctima acudió al inmueble ubicado en Manuel López Cotilla número 1550 para someterse a una cirugía estética, de la cual ya no salió con vida.

De acuerdo con las indagatorias, el establecimiento, identificado como Médica LUV o Médica LB, presuntamente ofrecía procedimientos estéticos, sin contar con las condiciones sanitarias ni la infraestructura necesaria para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Tras el fallecimiento de la paciente, las dos personas que presuntamente estaban a cargo del procedimiento habrían dejado el cuerpo dentro del inmueble durante aproximadamente siete horas, antes de abandonar el lugar.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades inspeccionaron el establecimiento y localizaron dos camas de operación con sábanas clínicas en una habitación de la planta baja. Las investigaciones también apuntan a que el lugar, presuntamente, se presentaba como un consultorio dental o un espacio de atención psicológica.

Según la información del caso, Dulce María habría contactado los servicios de la clínica a través de redes sociales, medio por el que presuntamente se ofrecían los procedimientos estéticos.

Sonia “N”, señalada como una de las presuntas médicas del establecimiento, quedó a disposición de las autoridades judiciales, que determinarán su situación jurídica.

La fiscalía capitalina continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la paciente, así como establecer las posibles responsabilidades penales por los hechos.