Procesan a tres robacasas que operaban en Coyoacán y Gustavo A. Madero

Por su participación en el robo a viviendas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Coyoacán, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) consiguió la vinculación a proceso contra Eduardo “N”, Alan “N” y Nallely “N”, quienes fueron detenidos en el Penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Uno de los robos se cometió el 24 de enero de este año en la colonia Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero, el otro se llevó a cabo cinco días después en la colonia Pedregal de Santo Domingo, de la alcaldía Coyoacán.

La FGJ detalló que, en el primer evento, la víctima sorprendió a los tres sujetos cuando regresó a su vivienda, Eduardo y Alan huyeron de lugar, mientras que Nallely lo amenazó y le quitó las llaves de su coche en el que pretendió huir; sin embargo, al no poder arrancarlo, huyó a pie.

Posteriormente, la víctima advirtió que de su vivienda habían sustraído dinero en efectivo, una computadora portátil y dos credenciales para votar”.

En el caso del robo cometido en Coyoacán, los acusados ingresaron a la vivienda, en donde estaba un adulto mayor de 81 años, quien fue amenazado con un desarmador por Eduardo, mientras que sus cómplices robaban joyas, un teléfono celular y bolsas de marca.

Foto: Especial

Detención en el Estado de México

Tras las denuncias correspondientes, el Ministerio Público recabó la información necesaria, lo que permitió encontrar similitudes entre ambos casos, lo que ayudó a establecer la presunta responsabilidad de la mujer y los dos hombres, por lo que se solicitaron las órdenes de aprehensión en su contra.

A través de la colaboración con autoridades del Estado de México, la Fiscalía CDMX estableció que los imputados se encontraban en el Penal de Barrientos, donde permanecían recluidos por otro caso de robo a casa habitación, por el que habían sido detenidos el 24 de febrero de 2026”.

El pasado 9 de octubre, cuando recuperaron su libertad gracias a un acuerdo reparatorio, fueron detenidos por los agentes de la fiscalía capitalina dentro de dicha prisión y trasladados a penales de la Ciudad de México.

Cuando ya se encontraban recluidos en la Ciudad de México, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron otras órdenes de aprehensión relacionadas con el robo ocurrido en Coyoacán.

Durante la audiencia celebrada al día siguiente por el caso de Gustavo A. Madero, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso de Eduardo “N”, Alan “N” y Nallely “N”. La autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria”.

Mientras que el 13 de octubre se obtuvo la segunda vinculación a proceso de los tres imputados por el robo en Coyoacán, por el cual también se les impuso prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.