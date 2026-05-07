Rehabilitan cancha en Plaza Giordano Bruno en homenaje al rapero Milkman 

Como parte de la estrategia permanente de recuperación del espacio público, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega de la rehabilitación de una cancha de básquetbol en la Plaza Giordano Bruno, en honor al rapero mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman.

De acuerdo con la edil, fue el propio artista —vecino de la colonia Juárez— quien se acercó a su administración para proponer el proyecto de rescate del espacio, incluyendo un diseño original. Sin embargo, durante el proceso, Milkman falleció, por lo que el gobierno local decidió concluir la obra como un homenaje a su vida y legado.

“Fue Milkman quien nos contactó (…) nos dijo que él quería recuperar esta cancha aquí en la colonia Juárez, un vecino, un artista y en el camino lamentablemente perdió la vida. Y nosotras hoy queremos honrar su vida, honrar su talento, honrar su diseño haciendo esta cancha que era un sueño para él. Era un sueño dejársela a su comunidad”, expresó Rojo de la Vega.

La cancha, ubicada con acceso desde las calles Versalles y Liverpool, forma parte de los más de 40 espacios recuperados bajo la estrategia Renace Cuauhtémoc. En este caso, los trabajos de herrería y pintura se realizaron en colaboración con la iniciativa privada.

Ante vecinos, medios de comunicación y miembros de su equipo, la alcaldesa destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado para mejorar las condiciones de vida en la demarcación.

“Creemos en la inversión pública y privada, en conectar a la gente, en escuchar buenas prácticas de otros gobiernos; todo lo que sume a las y los vecinos de esta alcaldía, siempre vamos a estar impulsándolo para que vivan mejor, para recuperar espacios, para que tengan seguridad, para que vivan en paz”, señaló.

Finalmente, Rojo de la Vega reiteró su compromiso de continuar con acciones de recuperación y ordenamiento del espacio público, como el retiro de vehículos abandonados, sanciones por tirar basura en la vía pública y el combate al uso indebido del espacio urbano.

Estas acciones, afirmó, han contribuido a que la alcaldía Cuauhtémoc registre una disminución en la percepción de inseguridad entre sus habitantes, de acuerdo con datos del INEGI.