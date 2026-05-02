Despliega Secretaría de Seguridad Ciudadana operativo en la Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia y prevención en la alcaldía Cuauhtémoc.

El dispositivo arrancó en calles de las colonias Tlatelolco, Morelos y Roma, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y atender denuncias ciudadanas.

La dependencia informó que participan 110 elementos de la Policía Sectorial y Metropolitana, apoyados con 23 camionetas, un vehículo táctico UNIMOG y el sobrevuelo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El punto de reunión de los uniformados se realizó en el cruce de Eje 1 Norte y la calle Aztecas, en la colonia Morelos. Posteriormente, iniciaron los recorridos en las colonias seleccionadas, precisó la SSC