Motociclista se pasa el alto y atropella a peatón en la GAM

Un peatón y un motociclista resultaron lesionados la tarde de ayer tras un percance vial en el cruce de Miguel Bernard y Río de los Remedios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con reportes iniciales, el motociclista supuestamente se pasó el alto, arrolló al transeúnte y, debido al impacto, perdió el control de su vehículo y cayó sobre el asfalto.

El conductor resultó con heridas en el rostro porque no portaba el casco de seguridad al momento del accidente.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a ambos involucrados.

TRÁILER CHOCÓ CON UNA PIPA DE GAS

Un tráiler se impactó contra una pipa de gas con capacidad de 17 mil litros durante la madrugada de ayer en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que no se registró derrame de combustible ni hubo riesgo para la población.

De acuerdo con el reporte oficial, la pipa se encontraba al 10% de su capacidad estacionada y realizando maniobras de

reabastecimiento de combustible, cuando fue golpeada por la unidad de carga.

-Jonás López

cva*