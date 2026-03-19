Socavón en Iztapalapa atrapa a camión repartidor de refrescos

En calles de la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa, un socavón se abrió al paso de un camión repartidor de refrescos, que quedó parcialmente atrapado en la oquedad.

El incidente ocurrió sobre Cerrada Ocote, en el cruce con la calle del mismo nombre, donde la unidad, perteneciente a la marca Jarritos, quedó inclinada tras el colapso del pavimento.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas.

La zona fue acordonada por personal de emergencia y autoridades locales, mientras se realizaban maniobras para retirar el vehículo.

Foto: @Alc_Iztapalapa

La parte trasera de la unidad quedó atrapada en la oquedad, por lo que la carga que llevaba tuvo que ser trasladada para permitir los trabajos de liberación.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que una grúa fue utilizada para sacar el camión del hundimiento. La zona fue cubierta con tierra, de manera provisional, en tanto se llevan a cabo estudios y trabajos de reparación.

Foto: @Alc_Iztapalapa

Un incidente similar ocurrido el 15 de septiembre pasado en la colonia Renovación, también en Iztapalapa, donde otro camión de la misma empresa fue prácticamente tragado por un socavón que se abrió tras la ruptura de un colector de concreto.

En aquella ocasión, autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) detallaron que la oquedad alcanzó más de seis metros de profundidad y se expandió en cuestión de minutos.

*DRR*