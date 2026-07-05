Sin decreto de Ley Seca, frenan venta de alcohol alrededor del Estadio CDMX

Aunque el Gobierno capitalino no decretó Ley Seca para el partido entre México e Inglaterra, en los hechos sí restringió la venta de bebidas alcohólicas para llevar en calles que rodean al Estadio Ciudad de México y el Circuito Estadio Azteca, donde comerciantes fueron impedidos de vender cerveza e incluso algunos establecimientos fueron sancionados, mientras otros negocios continuaron ofreciendo alcohol sin restricciones.

Comerciantes consultados por Excélsior aseguraron que la medida los tomó por sorpresa, pues afirmaron que es la primera ocasión en que las autoridades restringen la venta de bebidas alcohólicas para llevar durante un partido en las inmediaciones del Estadio, pese a que no existió un decreto oficial de Ley Seca.

Además, señalaron que ni la alcaldía ni el Gobierno capitalino les notificaron previamente sobre la restricción, por lo que varios habían surtido cerveza y otras bebidas para aprovechar la alta afluencia de aficionados durante el encuentro México- Inglaterra en el que la selección mexicana se jugará su suerte para continuar en el Mundial y pasar a cuartos de final.

Encargados y propietarios de pequeñas tiendas ubicadas en calles como San Alejandro y Las Flores, colonia Pedregal de Santa Úrsula, relataron que, desde el mediodía, personal de distintas dependencias les informó que no podrían vender cerveza ni otras bebidas embriagantes para llevar.

“Fue una medida dispareja”, coincidieron varios locatarios, al acusar que mientras las tiendas de abarrotes fueron vigiladas e incluso amenazadas con sanciones, en cocinas económicas y pequeños establecimientos de alimentos sí se permitió la venta y consumo de bebidas alcohólicas, lo que, afirmaron, les ocasionó pérdidas en una de las jornadas de mayor afluencia por las actividades mundialistas.

Durante un recorrido, Excélsior constató que personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de suspensión provisional en una tienda de conveniencia ubicada frente a la Puerta 1 del Estadio Ciudad de México.

En contraste, sobre avenida del Imán, a la altura de Gran Sur, todavía operaban algunos puestos improvisados instalados por vecinos que ofrecían bebidas alcohólicas. Sin embargo, la presencia de vendedores fue considerablemente menor a la observada durante los encuentros previos del Mundial.

En las inmediaciones del Estadio el panorama también cambió.

Aunque tampoco hubo un decreto oficial de Ley Seca, sobre Circuito Estadio Azteca apenas se observaron unos cuantos vendedores de cerveza y disminuyó notablemente la actividad comercial en calles de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde en partidos anteriores decenas de comerciantes ofrecían bebidas a los aficionados.

La aplicación de restricciones sin una prohibición oficial generó inconformidad entre comerciantes, quienes exigieron que, de mantenerse este tipo de operativos, las autoridades informen con anticipación y apliquen las mismas reglas para todos los establecimientos.

“Ni siquiera nos avisaron que iba a aplicar esta medida y nuestras pérdidas, pues son muchas para nosotros. Este partido en México Inglaterra era una oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido durante todo un año de cierre por obras y no salen con esto”, dijo el trabajador de una tienda de conveniencia que fue suspendida de forma temporal por venta de alcohol y que se ubica frente al acceso principal del Estadio CDMX.