Cruz Roja Mexicana despliega una amplia fuerza de tarea

La Cruz Roja Mexicana desplegó un operativo preventivo y de respuesta inmediata en la Ciudad de México, logrando un balance de 664 atenciones prehospitalarias y siete traslados a unidades médicas. Con una fuerza de tarea integrada por 40 ambulancias, ocho consultorios médicos y 180 voluntarias y voluntarios, la institución civil resguardó las actividades de este domingo en dos de los puntos con mayor concentración de personas en la capital del país, garantizando la capacidad de respuesta ante emergencias.

El despliegue operativo concentró sus esfuerzos en sitios estratégicos de alta afluencia. En las inmediaciones del Ángel de la Independencia, las y los paramédicos proporcionaron un total de 206 atenciones prehospitalarias, determinando que seis personas presentaban complicaciones de salud que ameritaban su traslado urgente a una unidad hospitalaria especializada. De forma simultánea, el personal de salud brindó cobertura en el Estadio Ciudad de México, donde se contabilizaron 458 atenciones médicas y se requirió de un traslado hospitalario para la estabilización integral de un paciente.

Durante el desarrollo de la jornada, los equipos médicos de la institución atendieron padecimientos recurrentes vinculados a las altas concentraciones humanas y los prolongados tiempos de espera en el espacio público. Los especialistas intervinieron de manera oportuna ante casos de deshidratación, agotamiento por calor, lipotimias, crisis hipertensivas, malestares gastrointestinales, así como lesiones menores que incluyeron contusiones, esguinces y fracturas.

La Cruz Roja Mexicana reafirmó que la movilización coordinada de sus paramédicos, médicos y el cuerpo de voluntarios permitió salvaguardar la integridad de los asistentes mediante un servicio profesional y humanitario. A través de estas acciones preventivas, el organismo reiteró su compromiso de mantener una cobertura permanente antes, durante y después de cualquier concentración masiva en beneficio de la población civil.