Canaco CDMX reporta derrama de 22 mil mdp por el Mundial y 1.1 millones de visitantes

El Mundial ha dejado una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos y 1.1 millones de turistas, estimó este lunes la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Los sectores más favorecidos han sido turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares, entre otros, agregó en un comunicado difundido este lunes.

La Ciudad de México mostró al mundo su fortaleza logística y capacidad de organización. Con seguridad garantizada, transporte eficiente y festivales multitudinarios, el Mundial se vivió con orden, alegría y promoción en beneficio del comercio, los servicios y el turismo”, indicó a través del boletín el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

La organización empresarial realizó una evaluación preliminar, una vez que la capital concluyó su participación como sede del evento internacional, y estimó que la Copa del Mundo ha generado una derrama económica de más de 22 mil 678 millones de pesos.

Además, se crearon alrededor de 80 mil empleos temporales en la capital, ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio. El evento posicionó al sector turismo y a la hotelería en la capital dándole alta visibilidad internacional.

Además, se crearon alrededor de 80 mil empleos temporales en la capital, ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio. Cuartoscuro

Proyectamos la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante”, señaló.

Y hubo mejoras en infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes, particularmente en zonas como la Alameda Central y áreas cercanas al Estadio Ciudad de México, agregó.

El esquema última milla y la organización del traslado de los aficionados al Estadio Ciudad de México a través de unidades RTP, Metro y Tren ligero, permitieron fluidez en accesos y salidas, con una razonable congestión vehicular”, señaló.

Canaco CDMX felicitó a las autoridades y en particular a los trabajadores del Gobierno capitalino.

Agradecemos y felicitamos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a su equipo de colaboradores y a los trabajadores de la administración capitalina, particularmente a quienes se encargaron de las labores de mantenimiento, limpieza y seguridad, por su esfuerzo y compromiso para lograr que la jornada mundialista se desarrollara sin mayores sobresaltos y se convirtiera en una auténtica fiesta, con resultados positivos para restaurantes, bares, hoteles, comercios, prestadores de servicios y empleados del sector”, expreso Gutiérrez Camposeco.

A pesar de la tragedia durante los festejos en donde murieron cuatro personas, la Canaco CDMX consideró que las cifras son contundentes y la cobertura favorable.

"Consolidan la imagen de una capital preparada para eventos de talla internacional”, agregó Gutiérrez Camposeco.