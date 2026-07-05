Música, batucada y lluvia marcan la espera del partido en el Ángel de la Independencia

A pesar de la lluvia y el viento, la afición continúa llegando al Ángel de la Independencia a la espera del inicio del partido entre México e Inglaterra, en un ambiente festivo marcado por matracas, trompetas, sombreros de charro y máscaras de luchadores.

Globos con figuras de jugadores de la Selección Mexicana vuelan sobre la zona, mientras el Mariachi Vargas de Tecalitlán interpreta Volver, volver.

Aunque las autoridades pidieron a los jóvenes no realizar el reto conocido como "Quiere Volar", varios adolescentes continúan replicándolo. Sobre Paseo de la Reforma se observan grupos que lanzan por los aires a sus amigos, quienes se sujetan de las playeras o sudaderas de otros para evitar caer al suelo.

También hay jóvenes que lanzan espuma a las personas que pasan por el lugar.

Alejandro Aguilar

Los aficionados ya soportaron tres chubascos intermitentes desde las 15:30 horas, pero permanecen sobre Paseo de la Reforma. Algunos bailan al ritmo de El caballo de rodeo, otros siguen la batucada y varios más corean las canciones del mariachi. El objetivo, dicen, es permanecer al pie del Ángel de la Independencia hasta el silbatazo inicial del esperado encuentro entre México e Inglaterra.

Aunque existen filtros de acceso para ingresar a Paseo de la Reforma y acercarse al monumento, donde a muchos asistentes les retiran las bebidas alcohólicas, algunas personas logran ingresar con cerveza sin ser revisadas.