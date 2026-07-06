Clara Brugada: 1.3 millones celebraron al Tri en CDMX; “Todos regresaron a salvo”

“Para nosotros como gobierno la gran victoria fue lograr que todas las personas ayer regresaran sanos y salvos a casa”, dijo en conferencia la jefa de gobierno, Clara Brugada, al hablar de los eventos masivos de ayer durante el partido de fútbol de México contra Inglaterra.

Brugada expresó su reconocimiento a las más de 1 millón 300 mil “personas que ayer se reunieron pacíficamente en las calles de la ciudad para disfrutar del partido”.

Hubo 150 mil personas en el Zócalo y Centro Histórico; 55 mil en el Monumento a la Revolución; 30 mil en Avenida Juárez; 500 mil en avenida Reforma; 85 mil en los 17 festivales futboleros; 100 mil en el estadio Ciudad de México y zonas aledañas y 500 mil en los eventos de las 16 alcaldías.

Y expresó que las celebraciones pacíficas no hubieran sido posibles sin la participación de más de 40 mil servidores públicos, entre los que estuvieron 17 mil policías.

El secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, expresó que durante los festejos se aseguraron en los filtros 46 mil 300 latas de cerveza, 4 mil 672 envases de vidrio, 7 mil 725 latas de espuma y otros objetos de riesgo.

Sin embargo como lo documentó ayer Excélsior, en las zonas de festejos como fue avenida Reforma cientos de jóvenes consumieron cerveza, tequila y otras bebidas sin que ninguna autoridad les dijera nada.

Durante los festejos fueron requisadas 46 mil 300 latas de cerveza. Reuters

Brugada lamenta muerte de 4 personas por el

México-Ecuador

Durante la conferencia en el Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno hizo un balance de las acciones de su gobierno durante el mundial de fútbol.

Uno: ninguna celebración por importante y masiva que sea, está por encima de la vida humana: expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad con las familias de las personas lamentablemente fallecidas el martes pasado, seguimos acompañándolas de manera permanente. Necesitamos construir una nueva cultura del cuidado colectivo en eventos multitudinarios” expresó.

El segundo punto de su balance fue que “fue un éxito el mundial social: fuimos la ciudad con más espacios, festivales y pantallas para descentralizar, para democratizar el mundial, para que el pueblo se apropiara de este evento. Funcionó el mundial fuera de los estados, como nos propusimos”.

Brugada expuso como tercer punto que “40 mil servidoras y servidores públicos garantizaron el desarrollo del mundial” y consideró que “el balance de los operativos de seguridad, movilidad, salud es en general positivo para la Ciudad de México”.

Habló de que “desde el primer momento tuvimos conciencia de los riesgos de protección civil que implicaba una concentración masiva de personas en el espacio público sin precedentes. Por eso apostamos por dos descentralizaciones: descentralizamos la fiesta en toda la ciudad con los festivales futboleros por demarcación. Y también desde el principio buscamos descentralizar el Zócalo y el ángel de la independencia” instalando pantallas en diversos puntos de la ciudad.

Por su parte la secretaria de salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, dio a conocer que ayer fueron atendidas 155 personas “por consumo de sustancias psicoactivas, irritación ocular, malestar corporal y atención a la salud mental. Algunas de estas estas 155 personas tuvieron más de una atención, se les dio hidratación, se les tomaron los signos vitales, se les dieron primeros auxilios psicológicos y se les acompañaron a las zonas de aterrizaje cuando se requirió descanso por el exceso de alcohol y contención emocional a los familiares y acompañantes”.