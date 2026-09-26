Marchas y bloqueos hoy sábado 26 de septiembre; horarios y alternativas viales

La capital del país vive una jornada marcada por la marcha por Ayotzinapa, que conmemora los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Además se tienen programadas múltiples concentraciones sociales, culturales y deportivas que impactarán la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Marcha por Ayotzinapa

Hora: 16:00

Origen: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo capitalino (ruta por Reforma, Juárez y Eje Central)

Demanda: Conmemoración de los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas

Aforo estimado: Miles de personas

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río de la Loza, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Balderas, Eje 1 Norte

Proyecto Memorial Urbano

Hora: 10:30

Origen: Café La Habana (Av. Morelos 62, Col. Juárez)

Destino: Puente Peredo y López, Col. Centro

Demanda: Caminata colectiva “Mapear la gentrificación, dibujar alternativas”

Aforo: 50 personas

Alternativas viales: Av. Insurgentes, Bucareli, Dr. Río de la Loza

Luciérnagas Buscadoras CDMX

Hora: 08:00

Lugar: Av. Niños Héroes 102, Col. Doctores

Demanda: Jornada de difusión y fichas de búsqueda

Aforo: 80 personas

Alternativas viales: Dr. Vértiz, Av. Cuauhtémoc, Eje 3 Sur

Proyecto Help MX

Hora: 10:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Demanda: Actividad comunitaria sobre depresión y ansiedad

Aforo: 100 personas

Alternativas viales: Circuito Interior, Av. Insurgentes, Ribera de San Cosme

Mercy for Animals Latinoamérica, A.C.

Hora: 10:30

Lugar: Hotel JW Marriott Polanco

Demanda: Protesta contra crueldad animal

Aforo: 15 personas

Alternativas viales: Mariano Escobedo, Ejército Nacional, Moliere

Colectivo Casanova

Hora: 11:00

Lugar: Metro La Raza

Demanda: Traslado hacia la marcha por Ayotzinapa

Aforo: 50 personas

Alternativas viales: Calzada Vallejo, Circuito Interior, Av. Cuitláhuac

Colectivo Ignacio Martín Baró

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Psicología, UNAM

Demanda: Concentración hacia Metro Copilco y el Ángel

Aforo: 150 personas

Alternativas viales: Av. Universidad, Insurgentes Sur, Periférico Sur

Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán”

Hora: 11:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Demanda: Elaboración de mural contra el genocidio en Gaza

Aforo: 40 personas

Alternativas viales: Balderas, Circuito Interior, Dr. Río de la Loza

Firmas por Palestina MX

Hora: 12:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Demanda: Campaña nacional de firmas “Únete”

Aforo: 50 personas

Alternativas viales: Av. Hidalgo, Balderas, Bucareli

Colectiva Hijas de la Cannabis

Hora: 12:00

Lugar: Plaza Tlaxcoaque

Demanda: Evento “Rituales 4:20”

Aforo: 100 personas

Alternativas viales: Eje 1 Oriente, 20 de Noviembre, Circuito Interior

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 12:00

Lugar: Metro Bellas Artes

Demanda: Brigadeo y firmas antes de unirse a la marcha

Aforo: 100 personas

Alternativas viales: Av. Hidalgo, Balderas, Circuito Interior

Colectivos Estudiantiles de la UNAM

Hora: 13:30

Lugar: Escultura “Los Bigotes”, CU

Demanda: Traslado hacia Metro Universidad y el Ángel

Aforo: 250 personas

Alternativas viales: Av. Universidad, Insurgentes Sur, Periférico Sur

Comunidad Estudiantil del IPN

Hora: 15:00

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Santo Tomás

Demanda: Apoyo a la marcha por Ayotzinapa

Aforo: 200 personas

Alternativas viales: Marina Nacional, Circuito Interior, Av. Cuitláhuac

Colectivo Ska Revolución

Hora: 18:30

Lugar: Reforma 211-213, Col. Morelos

Demanda: Evento político y cultural en solidaridad con los 43

Aforo: 250 personas

Alternativas viales: Circuito Interior, Av. Hidalgo, Eje 1 Norte

Eventos deportivos

1ª Carrera 5K Ponte Pila Conalep Tlalpan 1

Hora: 07:00

Lugar: Plantel Conalep No. 1

Aforo: 35 000 personas

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Periférico Sur, Viaducto Tlalpan

Cruz Azul vs. Toluca (Liga MX, Jornada 10)

Hora: 16:50

Lugar: Estadio Banorte, Coyoacán

Aforo: 35 000 personas

Alternativas viales: Periférico Sur, Av. Universidad, Insurgentes Sur

Diablos Rojos (LNBP Básquetbol)

Hora: 16:15 y 19:15

Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera

Aforo: 2 500 personas

Alternativas viales: Eje 6 Sur, Av. División del Norte, Circuito Interior

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30

Lugar: Arena Coliseo, Cuauhtémoc

Aforo: 4 000 personas