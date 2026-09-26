Marchas y bloqueos hoy sábado 26 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este sábado 26 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.
La capital del país vive una jornada marcada por la marcha por Ayotzinapa, que conmemora los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.
Además se tienen programadas múltiples concentraciones sociales, culturales y deportivas que impactarán la movilidad en distintos puntos de la ciudad.
Marcha por Ayotzinapa
- Hora: 16:00
- Origen: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo capitalino (ruta por Reforma, Juárez y Eje Central)
- Demanda: Conmemoración de los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas
- Aforo estimado: Miles de personas
- Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río de la Loza, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Balderas, Eje 1 Norte
Proyecto Memorial Urbano
- Hora: 10:30
- Origen: Café La Habana (Av. Morelos 62, Col. Juárez)
- Destino: Puente Peredo y López, Col. Centro
- Demanda: Caminata colectiva “Mapear la gentrificación, dibujar alternativas”
- Aforo: 50 personas
- Alternativas viales: Av. Insurgentes, Bucareli, Dr. Río de la Loza
Luciérnagas Buscadoras CDMX
- Hora: 08:00
- Lugar: Av. Niños Héroes 102, Col. Doctores
- Demanda: Jornada de difusión y fichas de búsqueda
- Aforo: 80 personas
- Alternativas viales: Dr. Vértiz, Av. Cuauhtémoc, Eje 3 Sur
Proyecto Help MX
- Hora: 10:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Demanda: Actividad comunitaria sobre depresión y ansiedad
- Aforo: 100 personas
- Alternativas viales: Circuito Interior, Av. Insurgentes, Ribera de San Cosme
Mercy for Animals Latinoamérica, A.C.
- Hora: 10:30
- Lugar: Hotel JW Marriott Polanco
- Demanda: Protesta contra crueldad animal
- Aforo: 15 personas
- Alternativas viales: Mariano Escobedo, Ejército Nacional, Moliere
Colectivo Casanova
- Hora: 11:00
- Lugar: Metro La Raza
- Demanda: Traslado hacia la marcha por Ayotzinapa
- Aforo: 50 personas
- Alternativas viales: Calzada Vallejo, Circuito Interior, Av. Cuitláhuac
Colectivo Ignacio Martín Baró
- Hora: 11:00
- Lugar: Facultad de Psicología, UNAM
- Demanda: Concentración hacia Metro Copilco y el Ángel
- Aforo: 150 personas
- Alternativas viales: Av. Universidad, Insurgentes Sur, Periférico Sur
Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán”
- Hora: 11:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Elaboración de mural contra el genocidio en Gaza
- Aforo: 40 personas
- Alternativas viales: Balderas, Circuito Interior, Dr. Río de la Loza
Firmas por Palestina MX
- Hora: 12:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Campaña nacional de firmas “Únete”
- Aforo: 50 personas
- Alternativas viales: Av. Hidalgo, Balderas, Bucareli
Colectiva Hijas de la Cannabis
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque
- Demanda: Evento “Rituales 4:20”
- Aforo: 100 personas
- Alternativas viales: Eje 1 Oriente, 20 de Noviembre, Circuito Interior
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 12:00
- Lugar: Metro Bellas Artes
- Demanda: Brigadeo y firmas antes de unirse a la marcha
- Aforo: 100 personas
- Alternativas viales: Av. Hidalgo, Balderas, Circuito Interior
Colectivos Estudiantiles de la UNAM
- Hora: 13:30
- Lugar: Escultura “Los Bigotes”, CU
- Demanda: Traslado hacia Metro Universidad y el Ángel
- Aforo: 250 personas
- Alternativas viales: Av. Universidad, Insurgentes Sur, Periférico Sur
Comunidad Estudiantil del IPN
- Hora: 15:00
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Santo Tomás
- Demanda: Apoyo a la marcha por Ayotzinapa
- Aforo: 200 personas
- Alternativas viales: Marina Nacional, Circuito Interior, Av. Cuitláhuac
Colectivo Ska Revolución
- Hora: 18:30
- Lugar: Reforma 211-213, Col. Morelos
- Demanda: Evento político y cultural en solidaridad con los 43
- Aforo: 250 personas
- Alternativas viales: Circuito Interior, Av. Hidalgo, Eje 1 Norte
Eventos deportivos
1ª Carrera 5K Ponte Pila Conalep Tlalpan 1
- Hora: 07:00
- Lugar: Plantel Conalep No. 1
- Aforo: 35 000 personas
- Alternativas viales: Insurgentes Sur, Periférico Sur, Viaducto Tlalpan
Cruz Azul vs. Toluca (Liga MX, Jornada 10)
- Hora: 16:50
- Lugar: Estadio Banorte, Coyoacán
- Aforo: 35 000 personas
- Alternativas viales: Periférico Sur, Av. Universidad, Insurgentes Sur
Diablos Rojos (LNBP Básquetbol)
- Hora: 16:15 y 19:15
- Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera
- Aforo: 2 500 personas
- Alternativas viales: Eje 6 Sur, Av. División del Norte, Circuito Interior
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena Coliseo, Cuauhtémoc
- Aforo: 4 000 personas
- Alternativas viales: Circuito Interior, Av. Hidalgo, Eje 1 Norte