Llueve en varios puntos de CDMX y Edomex ¡No olvides el paraguas!

Desde las primeras horas de este viernes, varios puntos de la Ciudad de México y del Estado de México presentan lluvia de ligera a moderada. Entre otras destaca lluvia moderada en el perímetro de la alcaldía Gustavo A Madero.

La temporada de Huracanes 2026 en el Océano Atlántico inició, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias en casi todo el país Mateo Reyes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló en sus redes sociales que se prevé que las lluvias continúen en el transcurso de la mañana en la Ciudad de México. Solicitó a la población atender las recomendaciones y permanecer atenta a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana que emita a lo largo del día.

Lluvia hoy Mateo Reyes

Metro con marcha lenta

Además, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro señaló que continúa lloviendo en la ciudad por lo que implementó su marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 y A.

Gráfica Especial

Detalló que esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Lluvias en Edomex

En tanto, en el Estado de México y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento, en municipios del Valle de México y la zona de Toluca.

En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla, Axel Sánchez

Como ya es costumbre, las precipitaciones podrían generar encharcamientos, incremento en el nivel de ríos y arroyos, así como afectaciones viales en zonas urbanas.

Expertos detallan que las tormentas podrían presentarse de forma repentina y con alta intensidad, como las de los últimos dos días tanto en CDMX como en el Estado de México.

Se recomienda tomar precauciones si piensas circular por vialidades como la México-Toluca, Periférico Norte, Gustavo Baz, López Portillo, la México-Pachuca o la zona de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Toluca, donde se registran problemas de movilidad cuando se presentan aguaceros intensos.