Admite Sobse CDMX errores con pintura morada; contratista pagará correcciones

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, reconoció que hubo errores en los trabajos de balizamiento realizados recientemente en algunas vialidades primarias de la Ciudad de México, luego de la controversia generada por el uso de pintura color morado en infraestructura vial, como parte de las obras rumbo al Mundial.

Amarillo vial

En un videomensaje en sus redes sociales, Basulto aseveró que una empresa contratista -imagen y color S. de R.L. de C.V’- l aplicó inicialmente dicho color en diversas zonas y posteriormente tuvo que corregirlo para ajustarse a la normatividad vigente.

“Hace unos días han circulado imágenes de trabajos de balizamiento que alguna contratista realizó en algunas de las vialidades primarias de la ciudad, donde inicialmente colocó color morado y posteriormente aplicó color amarillo”, dijo.

Errores no costarán recursos públicos

Las sanciones por incumplir este manual pueden ir desde multas en UMAS, hasta procedimientos penales Foto: Especial

Basulto señaló que la Dirección General de Infraestructura Vial, dependiente de la Sobse y responsable de supervisar estas labores, detectó inconsistencias durante la ejecución de los trabajos.

“Sé que en algunos casos no se ejecutaron conforme a la norma NOM-034 y al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Derivado de ello, se procedió a corregir de manera efectiva esas vialidades que fueron pintadas.”

El funcionario aseguró que los errores no representarán un costo para las finanzas públicas, ya que la empresa responsable deberá asumir las consecuencias económicas derivadas de las omisiones detectadas.

“Será la contratista quien asuma la responsabilidad económica derivada de dicha omisión”, remarcó.

La polémica comenzó tras la difusión en redes sociales de fotografías y videos donde se observaban puentes peatonales y otros elementos de infraestructura urbana pintados de color morado, lo que generó críticas entre la población.

Ante estos cuestionamientos, que surgieron desde finales de abril pasado, las autoridades habían rechazado que existiera una instrucción oficial para modificar de manera generalizada los colores de la infraestructura pública de la Ciudad de México.

Correcciones ya fueron realizadas

Fue el 1 de junio cuando, en una tarjeta informativa, la Sobse sostuvo que la intervención observada fue realizada por una empresa contratista y que no cumplía plenamente con los criterios técnicos y de seguridad vial establecidos.

En la videograbación del jueves Raúl Basulto sostuvo que las correcciones ya fueron realizadas y reiteró que los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial deberán apegarse estrictamente a la normatividad vigente para garantizar la seguridad de los usuarios.

“La ciudad no debe ser solo funcional, también debe ser segura, ordenada y visualmente digna”, remachó.