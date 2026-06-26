¡Sal con tiempo! HOY habrán manifestaciones, una marcha y 16 eventos masivos en CDMX

Este viernes 26 de junio, “Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero” realizarán una marcha sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México, lo que seguramente generará un gran caos vial, pero no son los únicos, también se prevé que haya cuatro manifestaciones y 16 eventos masivos, la mayoría relacionados al Mundial.

Aquí te damos los detalles de cada evento y alternativas viales para que no se te haga tarde.

MARCHA

16:00 horas | Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

Saldrán del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez para realizar la "141 Acción Global por Ayotzinapa y México", con la que exigirán verdad y justicia por la desaparición de los estudiantes. Se prevén afectaciones sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico.

Encapsulan a estudiantes de Ayotzinapa en la caseta a Cuernavaca. X

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central, Dr. Río de la Loza y Fray Servando.

MANIFESTACIONES

Movimiento Franciscano

Integrantes del colectivo se reunirán en la estación Allende del Metro para acudir a Palacio Nacional y pedir la devolución de animales resguardados por autoridades. Alternativas: Eje Central, República de Brasil, República de Argentina e Izazaga.

Colectivo "Haz Valer Mi Libertad"

A las 9 am se concentrarán en la Estela de Luz para conmemorar el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura y exigir justicia para las víctimas.

Alternativas: Circuito Interior, Constituyentes, Mariano Escobedo y Ejército Nacional.

A las 12:00 horas - Laboratorio 4:20

Realizarán una jornada de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el cruce de Chapultepec y Amberes, en la colonia Juárez. Alternativas: Insurgentes, Bucareli, Reforma y Circuito Interior.

Liberum A.C.

En el Centro de Coyoacán habrá volanteo durante el día para promover el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente. Alternativas: Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Río Churubusco y Universidad.

EVENTOS MASIVOS

Gigantes del Fútbol en Paseo de la Reforma. Alternativas: Circuito Interior, Insurgentes y Chapultepec.

Foto: X @nacholozano

México Ciudad que Baila "Memoria Luminosa IV" en Bellas Artes. Alternativas: Eje Central, Hidalgo y Balderas.

Foto: X @nacholozano

Futlán, Tierra de Fútbol en Parque Aztlán. Alternativas: Periférico, Constituyentes y Circuito Interior.

Foto: X @nacholozano

Filmación del documental "Zócalo, el Corazón de México" en el Zócalo y distintos puntos turísticos de la ciudad. Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Circuito Interior.

Zócalo de las Ciencias en la Alameda Central inicia las 7 am. Alternativas: Eje Central, Balderas y Avenida Hidalgo.

A las 8:00 am inicia el Festival Campo Marte 26 en Campo Marte. Alternativas: Ejército Nacional, Periférico y Mariano Escobedo.

Desde las 10:00 horas; México Aquí "El lugar donde todo México converge" en el Monumento a la Madre. Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior y Reforma.

Igual desde las 10:00 horas; Festivales Futboleros en distintos parques y deportivos de la ciudad con pantallas para el Mundial. Se esperan movimientos en varias alcaldías.

A las 11:30 horas empieza el FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino. Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Congreso de la Unión e Izazaga.

Fan Fest GAM con Salón Victoria y Nana Pancha en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 15:00 horas. Alternativas: Insurgentes Norte, Montevideo y Eje 5 Norte.

Arcoíris Global de Ivette Mattern del Monumento a la Revolución al Zócalo, 19:00 horas. Alternativas: Insurgentes, Eje Central y Circuito Interior.

Lucha Libre Profesional en la Arena México, 20:30 horas. Alternativas: Cuauhtémoc, Chapultepec y Dr. Río de la Loza.

El Rey León en el Teatro Telcel, Polanco, 20:30 horas. Alternativas: Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Río San Joaquín.

Feria Nacional de San Pedro Tláhuac en el kiosco del pueblo. Alternativas: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco y Periférico.

Procesión por el Día de Ashura del Monumento a la Revolución hacia Bellas Artes a las 11:00 horas. Alternativas: Insurgentes, Puente de Alvarado y Eje Central.

Corredores Turísticos con actividades en Reforma, Garibaldi, Bellas Artes, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Polanco y otros puntos de la ciudad. Se recomienda usar Circuito Interior, Periférico y los ejes viales principales.