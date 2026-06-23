Roban a abuelito con este modus operandi ¿reconoces a los ladrones?

Una mujer y un hombre fueron cachados en video justo en el momento en que le robaron su cartera a un adulto mayor en calles de la Ciudad de México.

En imágenes quedó registrado el modus operandi de la pareja, la mujer va atrás del abuelito y le avisa que se manchó con algo que parece popo de pájaro, el abuelito reacciona a esto y ella “amablemente” se ofrece a ayudarle. Casi en seguida se acerca su cómplice que “solícitamente” saca un pañuelo y le dice que él también lo limpiará.

La víctima, es decir el hombre de la tercera edad, permite que le ayuden, sin embargo, el sujeto ladrón comienza a sacarle de la bolsa trasera del pantalón su cartera.

Así el robo

El sujeto que viste con camisa todavía se toma el tiempo para abrir la cartera y llevársela a la bolsa.

El presunto ladron

Tras la supuesta ayuda, la mujer toma un camino y su cómplice se va para el lado contrario para no despertar ningún tipo de sospecha.

Los hechos fueron registrados el pasado lunes 22 de junio a las 14:52 horas entre las calles Damas y Factor de la colonia San José Insurgentes, en la Ciudad de México.

Si los reconoces ¡Denúncialos!

Así reaccionaron las redes sociales

"Dan asco ese par de hdp para quienes el infierno les tiene reservado sus lugares, pero aún más asco da quienes comentan en respuesta a este post, que el señor es pend… les llegará su hora en que conocerán el nivel de vulnerabilidad de la etapa de senectud y veremos cómo le va"

"¡Arre fiscalía! ¡A por los malandros hijos de su mingada chadre! Que se pudran en la cárcel,un país donde no se repeta a los adultos es un país de pacotilla"

"A plena luz del día, te joden, sin pena, muy tranquilos, ¡hdspm....!!"

"Bueno si esa perr@ amanece madread@... pues espero no la defiendan"