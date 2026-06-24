Por restricciones en Tren Ligero, usuarios buscan alternativas de transporte

Como en los encuentros deportivos anteriores de la Copa de Futbol, en la Terminal Tasqueña del Tren Ligero se implementaron restricciones de acceso exclusivo para aquellos usuarios que cuentan con boleto para el partido entre México y Chequia.

El ingreso está limitado únicamente a quienes presenten su entrada, física o digital, acreditación del evento, una medida supervisada por policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Esta situación ha generado confrontaciones y desconcierto entre los usuarios habituales y aficionados. Luisa, una habitante de la Ciudad de México que se dirigía a la fundación FUCAM, señaló que no pudo utilizar el servicio a pesar de necesitar acortar sus tiempos de traslado: "Intenté ingresar, pero me dijeron que no, que solo es con boleto".

Por otro lado, Cristina, usuaria del transporte, calificó la situación como injusta al señalar que no hay alternativas de transporte accesibles para quienes no cuentan con boletos para el partido. Laura, otra habitante de la ciudad, manifestó su incertidumbre respecto a las opciones de transporte que se ofrecen a los usuarios desplazados.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Ante este escenario, han surgido alternativas. Josué, chofer de un camión de la ruta 1, es uno de los transportistas que ofrecen servicio del trayecto hacia el Estadio Ciudad de México por 20 pesos, argumentando que el costo se debe al consumo de diésel y a que los retornos se realizan sin pasajeros.

Su unidad, que habitualmente cubre el trayecto de Tasqueña hacia Avenida del Imán y el INP, se ha redirigido para transportar a los aficionados que han quedado varados o que simplemente buscan una forma de llegar al Estadio Ciudad de México.

Esta ruta siempre traemos la ruta de Imán hacia Tasqueña, pero ahorita estamos prestando el servicio para el tren ligero porque a ellos no los están llevando; solamente están dando prioridad a los que traen boleto", detalló.

Entre los aficionados, las opiniones son variadas, Antonio y Eva expresaron sorpresa ante las restricciones, considerándolas algo inusual para la dinámica del transporte público. Mientras tanto, aquellos que sí cuentan con boletos, como Manuel, que llegó desde Los Ángeles, se preparan para el evento y para apoyar a la selección.

De acuerdo con policías auxiliares, esta medida finaliza a las siete de la noche, a partir de ahí se continúa con el servicio de transporte habitual.