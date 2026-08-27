¡La pesadilla del 302! Vecinos de Coyoacán denuncian ataques, excremento y vandalismo | VIDEO

Un conflicto vecinal en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, se volvió viral en redes sociales después de que un usuario difundiera videos de cámaras de seguridad en los que aparecen dos mujeres realizando presuntos actos hostiles dentro de un edificio.

El caso, identificado en redes como La pesadilla del 302, número del departamento donde viven las presuntas agresoras en la sección 8 de la unidad habitacional CTM Culhuacán, ha generado indignación por las imágenes y por los señalamientos de los habitantes, quienes aseguran que los incidentes no serían aislados.

Una de las grabaciones, fechada durante la madrugada del 6 de agosto de 2026, muestra a una mujer aparentemente embarrando excremento sobre el pasillo y la puerta de una vivienda, mientras otra permanece a su lado.

La escena también captó la atención porque una de las mujeres dirige palabras hacia la cámara de seguridad y, según el video difundido, se escucha: “Somos dos mujeres, y ustedes son una bola de cobardes”.

Las imágenes fueron retomadas posteriormente por diversos medios de comunicación, quienes incluso platicaron con vecinos para saber más de estos hechos lo que hizo que adquiriera notoriedad en redes sociales.

Videos exhiben más episodios

El material difundido en TikTok forma parte, según el usuario que publicó las grabaciones, de una serie de videos con los que pretende documentar distintos episodios ocurridos en el inmueble.

En otro de los videos aparece una de las mujeres saliendo de una vivienda con un recipiente y posteriormente vertiendo su contenido sobre el piso de un área común. Desde otro punto del edificio, una persona responde arrojándoles agua con una manguera.

También se han difundido imágenes en las que presuntamente se observa un intento por dañar o romper la cerradura del acceso principal del edificio. El usuario que publicó el contenido sostiene que se trata de un problema recurrente y que los habitantes del inmueble han tenido que recurrir a cámaras de seguridad para documentar los incidentes.

Hasta el momento, no se conoce públicamente cuál fue el origen de la disputa entre los habitantes del edificio. Tampoco se ha difundido la versión de las mujeres que aparecen en los videos.

El usuario que difundió las imágenes asegura que vive con temor ante posibles nuevos incidentes y ha señalado en respuestas a publicaciones que otros vecinos habrían presentado denuncias ante las autoridades.

¿Qué autoridad debe intervenir para frenar la situación?

Entre las instituciones que podrían intervenir en un conflicto de esta naturaleza se encuentra la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC), particularmente cuando se trata de controversias relacionadas con la convivencia y el régimen condominal.

La Ley de Propiedad en Condominio establece que los habitantes tienen derecho a utilizar las áreas comunes sin restringir o hacer más gravoso el derecho de los demás. Además, contempla la posibilidad de acudir ante la Procuraduría Social para solicitar su intervención por violaciones a la legislación condominal, al reglamento interno o por determinadas conductas dentro del condominio.

La propia PROSOC contempla el procedimiento de queja condominal y señala que pueden iniciarlo condóminos o poseedores, así como integrantes de la administración o del comité de vigilancia.

Pero si además de un problema de convivencia existen presuntas amenazas o daños a bienes, el asunto puede trascender el ámbito estrictamente condominal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contempla, entre otros supuestos, los delitos de amenazas y daño a la propiedad, por lo que correspondería a las autoridades determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito y, en su caso, iniciar las investigaciones correspondientes.

El caso muestra cómo una disputa aparentemente vecinal puede convertirse rápidamente en un fenómeno viral cuando existen cámaras de seguridad y los afectados utilizan redes sociales para exhibir los incidentes.

Así, La pesadilla del 302 permanece como un conflicto vecinal que escaló hasta convertirse en un caso viral, mientras los habitantes piden que las autoridades intervengan antes de que las agresiones pasen de actos de vandalismo y hostigamiento a una situación que pueda poner en riesgo la integridad física de alguno de los involucrados.