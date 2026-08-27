Exhiben a presuntos montachoques en Churubusco y su modus operandi

Un video en redes sociales muestra el momento en que presuntos montachoques “atacan” a un automovilista en plena avenida Churubusco, CDMX, lo que ha despertado el temor entre conductores que pasan por la zona todos los días.

Un usuario aseguró haber captado la manera en que los montachoques habrían provocado el accidente sobre Churubusco con dirección hacia Calzada de Tlalpan. Detalló que el pasado viernes 21 de agosto vio la maniobra que involucraba a tres vehículos.

El modus operandi Especial

El posible modus operandi comienza con dos automóviles detenidos a un costado de la vialidad, aparentemente sin hacer nada fuera de lo común. Están orillados sobre el carril de baja velocidad y, para cualquiera que pasa por ahí, podría tratarse simplemente de coches estacionados o de conductores que tuvieron algún problema. Pero segundos después viene el ataque.

De acuerdo con el relato del usuario, aparece un tercer automóvil y se coloca sobre el carril de alta. Prácticamente al mismo tiempo, uno de los vehículos que estaba detenido en el extremo derecho comienza a moverse y se atraviesa en la circulación.

El conductor que queda en medio prácticamente se encuentra encerrado: tiene un vehículo que le corta el paso de un lado y otro automóvil circulando a su costado. Finalmente termina chocando contra el coche que va por el carril de alta.

Es esa sincronización la que despertó las sospechas en redes sociales. Quienes difundieron el video consideran que los vehículos podrían haber actuado de manera coordinada para provocar deliberadamente el percance.

Hasta ahora, sin embargo, no existe una confirmación oficial de que las personas que aparecen en las imágenes sean integrantes de una banda de montachoques.

La SSC informó que ubicó la camioneta que seguía a la conductora Vanessa Huppenkothen Especial

El caso de Vanessa Huppenkothen

El caso apareció apenas unos días después de lo ocurrido con Vanessa Huppenkothen, quien hizo público el momento de tensión que vivió mientras conducía por calles de la capital.

La conductora deportiva relató que una camioneta le cerró el paso de manera deliberada y que la iba siguiendo.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México pidió a los automovilistas estar atentos, pero también señaló que no cualquier choque o cerrón significa necesariamente que se trate de “montachoques”.

Según datos del Consejo Ciudadano, en los reportes que ha recibido relacionados con esta modalidad, 63% de los casos se ha quedado en tentativa y 34% se habría consumado. Los extorsionadores llegan a pedir hasta 25 mil pesos.

La mecánica va así casi siempre: provocar o aprovechar un percance para presionar al automovilista y conseguir dinero rápidamente, muchas veces bajo amenazas, intimidación o con el argumento de arreglar el golpe ahí mismo y sin llamar al seguro.

La recomendación es no entregar dinero ni aceptar arreglos bajo presión.

Si ocurre un choque sospechoso, lo mejor es mantener la calma, evitar discutir o enfrentarse con los ocupantes del otro vehículo y comunicarse inmediatamente con la aseguradora. Si las condiciones lo permiten y existe temor por la seguridad personal, se recomienda buscar un sitio concurrido y seguro sin realizar maniobras que puedan poner en riesgo a otros conductores.

También es importante permanecer dentro del automóvil mientras llegan autoridades o ajustadores, sobre todo cuando las personas del otro vehículo muestran una actitud agresiva.

Si puedes hacerlo sin exponerte, conviene registrar placas, características de los vehículos y cualquier otro dato que posteriormente permita identificar a los involucrados.