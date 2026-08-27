Al menos 13 manifestaciones habrá HOY en CDMX

Este jueves se esperan 13 manifestaciones en la Ciudad de México, además de cuatro rodadas ciclistas y 16 eventos masivos. Los puntos más complicados serán Centro Histórico, Reforma, la colonia Juárez, alcaldía Benito Juárez y algunos puntos de Coyoacán.

MANIFESTACIONES

Colectiva feminista en el Reclusorio Oriente

Policías de la SSC vigilan el acceso a los juzgados en el Reclusorio Oriente, en Ciudad de México. Excélsior

Desde las 8:30 horas, integrantes de Deconstrucción Violeta A.C. estarán afuera del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

La colectiva acudirá para acompañar a una víctima de abuso sexual durante una audiencia y exigir que el presunto responsable sea vinculado a proceso con prisión preventiva. Argumentan que la medida es necesaria para garantizar la seguridad de la víctima y de su familia. Además, podrían sumarse otras colectivas feministas.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Anillo Periférico Oriente, Eje 6 Sur y Avenida de las Torres.

Movimiento independiente va a la Suprema Corte

A las 9:00 horas, integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez 2, Centro Histórico.

Integrantes del denominado Movimiento del Sombrero durante una movilización tras el asesinato de Carlos Manzo. Cuartoscuro

El grupo pedirá que se declare inconstitucional parte de la reforma electoral de Michoacán. Su inconformidad se centra en los llamados “candados”, disposiciones que, aseguran, limitan que distintas candidaturas independientes puedan organizarse y trabajar como un bloque común rumbo al proceso electoral de 2027.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Circunvalación, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Norte.

Actividad cannábica en Reforma

También a las 9:00 horas, Siembra Cultura A.C. estará nuevamente en la Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma. El colectivo mantendrá su espacio para compartir información sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de los usuarios.

Póster con la guía de permanencia y convivencia en el campamento cannábico

Alternativas viales: Marina Nacional, Río Lerma, Río Mississippi, Avenida Chapultepec y calles interiores de la colonia Cuauhtémoc.

Ruta 100 vuelve al Zócalo

A las 10:00 horas, ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 acudirán nuevamente a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución.

A las 14:00 horas la Alianza de Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 realizarán una asamblea en la Plaza de la Constitución. Foto: Rodolfo Dorantes.

Los inconformes exigirán el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aquí sí habrá que estar atentos porque la propia agenda advierte que podrían afectar vialidades durante su protesta.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación, Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier.

Somos México va al INE

A las 10:00 horas, integrantes de Somos México ofrecerán una conferencia de prensa en el Instituto Nacional Electoral, ubicado en Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan.

La organización presentará la nueva propuesta de identidad que llevará ante el Consejo General del INE, pero también aprovechará para expresar su inconformidad con la resolución del Tribunal Electoral que la obliga a cambiar nombre, emblema y colores. Consideran que la decisión afecta su identidad y genera incertidumbre jurídica. Podrían llegar militantes y simpatizantes para respaldarlos.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, División del Norte, Avenida Acoxpa y Canal de Miramontes.

Firmas por una muerte digna

La iniciativa ciudadana “Libertad para Morir” tendrá este jueves dos actividades en Coyoacán. La primera será a las 11:00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria; una hora después, a las 12:00, estarán en el Centro Nacional de las Artes, sobre Río Churubusco.

En ambos lugares continuarán reuniendo firmas para impulsar la “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir asistencia para una muerte digna a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables.

Alternativas viales: para Ciudad Universitaria, Avenida Universidad, Insurgentes Sur, Eje 10 Sur y Avenida del Imán; para el Cenart, Calzada de Tlalpan, División del Norte, Ermita Iztapalapa y Avenida Presidente Plutarco Elías Calles.

Trabajadores de Cultura

A las 12:00 horas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura realizará el mitin “Por nuestros derechos y por la cultura”, frente a la dependencia, en Dinamarca 84, colonia Juárez.

Los trabajadores protestarán contra lo que califican como violencia laboral, autoritarismo y represión en distintas instituciones culturales. También exigirán basificación para profesores de asignatura de la ENAH, pago puntual de salarios y prestaciones y solución a otros problemas laborales.

La SSC advierte que podrían afectar vialidades durante la protesta.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Insurgentes, Bucareli y Circuito Interior.

Plataforma 4:20 estará en tres puntos de la CDMX

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 realizará actividades en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres para reducir riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación en materia de cannabis.

Alternativas viales: para el Monumento a la Madre, Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Avenida Universidad, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur; para Gran Canal, Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Estudiantes de Música

A las 14:00 horas, estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM realizarán su “11.ª Olla Popular”, en Xicoténcatl 126, colonia Del Carmen.

La actividad busca defender la universidad pública y exigir comedores subsidiados, además de alimentación digna y de calidad para la comunidad universitaria. Se sumarán otros colectivos y no se descarta que haya brigadeo informativo alrededor de la escuela.

Alternativas viales: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Pacífico, Avenida México y calles que rodean el centro de Coyoacán.

Protestan por desalojo

A las 15:00 horas, familias desalojadas del inmueble de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, realizarán un evento justo en el campamento que mantienen en ese punto.

A un año del desalojo masivo, insistirán en recuperar sus viviendas y en que concluya favorablemente el proceso de expropiación anunciado para convertir el edificio en vivienda social. También pedirán endurecer las penas contra desalojos ilegales y medidas para frenar la especulación inmobiliaria.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, República de Perú, Eje 1 Norte, Circunvalación y José María Izazaga.

Las Tonatzin

A las 15:30 horas, la colectiva “Las Tonatzin” llegará al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle.

El grupo solicitará la custodia de un menor y denunciará presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del DIF. Se prevén afectaciones viales como medida de protesta.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Insurgentes Sur, Félix Cuevas, División del Norte y Eje 7 Sur Municipio Libre.

Caso Ayotzinapa

A las 17:30 horas, la Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco.

El sentido hacia Viaducto Tlalpan se mantuvo cerrado debido a que el camión que la policía utilizó para bloquear el paso de los manifestantes se quedó sin batería. Foto: Especial

A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones se reunirán para coordinar las próximas acciones con las que mantendrán sus exigencias de esclarecimiento del caso, reparación del daño y castigo a los responsables. Podrían realizar brigadeo informativo afuera del inmueble.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Río Churubusco, División del Norte, Eje 7 Sur y Avenida Popocatépetl.

Firmas contra dirigente del SME

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

Continuarán recolectando firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas como parte de su caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur.

CITAS AGENDADAS

Las Tonatzin también acudirán a Servicios Legales

A las 12:00 horas, la colectiva “Las Tonatzin” tiene una cita en la Dirección General de Servicios Legales, en Xocongo 131, colonia Tránsito.

El grupo denunciará un presunto acto de contacto físico cometido contra su dirigente.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 2 Sur, Congreso de la Unión y Lorenzo Boturini.

Artesanos indígenas

A las 13:00 horas, integrantes de la Asociación Nacional de Artesanos Indígenas acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera.

Pedirán ser incorporados a programas de vivienda y apoyos económicos, además de solicitar espacios en la vía pública para poder comercializar sus artesanías.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando, Lorenzo Boturini y Calzada de Tlalpan.

Padres de los 43 en Palacio Nacional

Durante el día, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa continuarán sus mesas de trabajo con autoridades federales en Palacio Nacional.

Mantendrán sus demandas de verdad y justicia, sanción para los responsables, la extradición del autor de la denominada “verdad histórica” y su rechazo al presunto encubrimiento por parte del Ejército. La SSC advierte que podrían llegar autobuses con manifestantes y sumarse otras organizaciones.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación, Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier.

EVENTOS MASIVOS

A las 20:00 horas, La Malinche estará en el Frontón México; El Rey León tendrá función en el Teatro Telcel; y “La Experiencia Más Tumbada Listening Party” llegará a Sala Pepsi Black. A las 20:30, Víctor García se presenta en el Auditorio Nacional, con 9 mil 790 asistentes; Madreperla estará en el Teatro Metropólitan; y Leyendas Legendarias llegará al Auditorio BlackBerry. A las 21:00, El Komander estará en la Arena Ciudad de México.

El Komander con sombrero y camisa estampada, sentado

En actividades culturales destaca la entrega de números del Maratón de la Ciudad de México en el WTC, que comienza a las 08:00 horas. En Centro Banamex continúa Abastur, mientras que en el Monumento a la Madre sigue “México Aquí”. A las 19:23 horas, los Pilares de las 16 alcaldías tendrán actividades por el eclipse de Luna “A la luz de la Luna”.

Los kits para corredores participantes, comenzaron a entregarse Foto: Especial

A las 20:30 horas saldrá del Monumento a la Revolución la Rodada de Hongosto “Paseo de Todos Ciudad de México”. Pasará por Ignacio Ramírez, Atenas, Bucareli, Dr. Río de la Loza, Fray Servando, Lorenzo Boturini, Isabel la Católica y otras calles antes de regresar al Monumento. En la Arena México, a las 19:30 horas, habrá lucha libre profesional.