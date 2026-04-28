No tenemos miedo de ir solos en elección de 2027: Sesma

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, expresó que los integrantes del PVEM “no tenemos miedo de ir solos en la elección del 2027, que quede claro eso”.

Así lo dijo después de que el diputado local de Morena, Ángel Augusto Tamariz, expuso en entrevista de radio que en la CDMX “va a haber una alianza, es como se ha ido construyendo la 4T en la ciudad, al PVEM no le conviene ir solo, recordar que en el 2021 el Verde no llegó ni al tres por ciento de las votaciones”.

Al respecto Sesma dijo en conferencia: “No sé si es bueno que esté como diputado o si sería mejor que se regresa a la jefatura a lo que estaba haciendo, pero lo que sí me queda claro es que de temas electorales no tiene idea”.

El legislador recordó que en 2021 “por no ir con nosotros, yo todavía era presidente en ese entonces, Morena perdió la mitad de las alcaldías, entonces tienen que ser más cuidadoso con lo que dicen”.

Sesma también habló de que con quien sí tiene contacto en Morena: Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

También dio a conocer que tendrá reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el próximo 6 de mayo, como parte de las reuniones de la mandataria con los líderes de bancadas.

Cabe recordar que el lunes pasado, durante la presentación de los Guardianes Verdes, Sesma aceptó el reto de buscar la candidatura a la jefatura de gobierno en el 2030.

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