Tras suspender Zocalito de las Infancias, abrirá Utopía en Azcapotzalco

Luego de la suspensión del Zocalito de las Infancias por la contingencia ambiental que se vivió en la Zona Metropolitana del Valle de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el festejo para niñas y niños será repuesto el próximo 30 de abril, con la inauguración de la Utopía de las Infancias, en Azcapotzalco, así como con la presentación nocturna del espectáculo chileno 31 Minutos, en el Zócalo capitalino, donde esperan lleno total.

Brugada reconoció que la cancelación de actividades por la mala calidad del aire afectó la celebración prevista para este fin de semana, por lo que el gobierno capitalino reorganizó la agenda para mantener los eventos por el Día de las Infancias.

Nos dolió tener que cerrar el Zocalito de las Infancias, pero bueno, el miércoles se desquitan en la Utopía y el miércoles por la tarde con 31 Minutos en el Zócalo”, expresó.

Detalló que la mañana del jueves será inaugurada la nueva Utopía en Azcapotzalco, espacio dedicado al esparcimiento y desarrollo de menores, mientras que a las 19:00 horas las familias podrán asistir al espectáculo musical.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

¿Qué mejor regalo a las infancias que la construcción de estos espacios? Y en la tarde tenemos la presentación de 31 Minutos. Entonces, con esto, el mismo día 30 de abril estaremos atendiendo a los niños”, dijo.

Sobre el operativo para ese día, la mandataria señaló que más adelante se informarán las medidas de logística y seguridad que se desplegarán en el Zócalo y sus alrededores, con el objetivo de garantizar una jornada ordenada.

Más adelante daremos a conocer las medidas para que la fiesta se lleve en paz. Para que los asistentes puedan disfrutar del espectáculo desde diversos puntos del Zócalo, se colocarán cinco pantallas gigantes”.

Brugada también adelantó que su administración revisará el formato de los festejos infantiles para próximos años, debido a que las contingencias ambientales se han repetido durante las últimas temporadas de calor.

Vamos a repensar de qué manera vamos a seguir llevando a cabo actividades para los niños el próximo año, porque recordé que hace un año también tuvimos problemas con la contingencia”, comentó.

Por lo pronto, insistió en que se repondrá el festejo, con la inauguración de la Utopía de las Infancias y aprovechó para destacar la afluencia registrada en la Utopía Mixiuhca, inaugurada el pasado 23 de marzo, la cual, aseguró que ha recibido 400 mil visitantes en apenas cinco semanas de operación.

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