Prevalece discriminación en sector restaurantero y de centros nocturnos

La discriminación sigue ocurriendo de manera cotidiana en los restaurantes, cafeterías, bares, discotecas y centros nocturnos, reveló un estudio del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

Los resultados presentados este martes en conferencia de prensa arrojaron que la discriminación ocurre de manera cotidiana a diferentes niveles.

Desde los establecimientos hacia los trabajadores y la clientela, como de los trabajadores hacia los clientes.

E incluso, desde los clientes contra otros clientes, cuando se pide que se desaloje del establecimiento o no se permita el acceso de una persona por su apariencia, preferencia sexual o ideológica.

El estudio elaborado entre dueños de establecimientos, trabajadores y clientes indicó que en este sector el dicho “como te ven, te tratan” sigue vigente.

El motivo es que los grupos más discriminados son las personas de piel morena, indígenas, discapacitadas, comunidad LGBTQ+ y las obesas.

Las mujeres también sufren discriminación porque regularmente son tratadas como acompañantes y no como clientas.

El estudio también reveló que la discriminación se da no sólo de manera burda como no permitiendo el acceso por origen, apariencia o preferencia sexual, sino de maneras más sutiles como permitiendo el paso, pero entregando cartas o menús incompletos, omitiendo promociones o dando un trato desigual.

La discriminación se ha normalizado en el sector que no se suelen presentar denuncias formales.

La clientela refiere que no denuncia porque ya se acostumbraron. Entonces es como pues ya me acostumbré a que me traten mal, las personas con discapacidad incluso decían, imagínate que cada vez que voy a un restaurante y le hablan a mi acompañante en lugar de a mí, voy y denuncio, estaría denunciando casi que diario, entonces, justamente por este tipo de prácticas en específico es que hablamos de que son cotidianas y que la clientela no las denuncia porque las hemos normalizado”, explicó Marisela Hernández de la Secretaría Técnica del Copred.

El estudio “Establecimientos Mercantiles y No Discriminación. Una mirada desde personas trabajadoras y clientela” fue presentado ante representantes de asociaciones nacionales restauranteras, centros nocturnos y de seguridad privada.

Se indicó que una de las maneras de combatir el fenómeno es incrementar la capacitación.