Con programa "123 Por Mi Escuela" se han renovado 782 planteles en CDMX

Con una inversión histórica de 1,562 millones de pesos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que el programa 123 Por Mi Escuela" ha logrado la renovación integral de 782 planteles educativos públicos en la capital del país.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria capitalina destacó que estas acciones buscan garantizar espacios completamente dignos para que las niñas y los niños cuenten con las condiciones óptimas para aprender, convivir, crecer y soñar.

La escuela es uno de los espacios más importantes de una comunidad. Aquí niñas y niños pasan gran parte de su día. Por eso, no basta con abrir una escuela. Hay que garantizar espacios dignos para: aprender, convivir, crecer, soñar", enfatizó Brugada Molina a través de sus canales oficiales y material institucional.

El programa gubernamental parte de la visión de que las escuelas deben considerarse el espacio público más importante de la sociedad, por lo que los recursos ejercidos se han destinado a rehabilitar la infraestructura física, optimizar las instalaciones tecnológicas y pedagógicas, como aulas interactivas equipadas con pantallas digitales para dinámicas de aprendizaje y mejorar los entornos comunitarios que rodean a los centros de estudio.