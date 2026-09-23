Resaltan que propuesta ganadora para renovar Línea 3 del Metro es 43% más barata

El gobierno de la Ciudad de México compartió los detalles sobre el fallo de la licitación en favor de la empresa Mota Engil, para la modernización integral de la Línea 3 del Metro, un proyecto de gran que contempla una inversión total estimada de más de 40 mil millones de pesos, información que será publicada este jueves en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

De acuerdo con el secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton Falcón, "este proyecto contempla la renovación integral de vías, la obra civil y sistemas ferroviarios". Sin embargo, detalló que es sin la provisión de material rodante y la prestación de servicios a largo plazo asociados a la Línea 3.

Añadió que el proceso de licitación atrajo un alto nivel de interés en el sector. En total, se registraron 11 participantes que recibieron la información técnica y operativa del proyecto.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Entre las empresas registradas se encontraron:

Alstom Ferroviaria México

Alstom Ferroviaria México Mota Engil México

CAF México

CRSCC Internacional

Península Compañía Constructora

Esencia K-9 ICA Constructora

Esbicon, Consa Infraestructuras

Construcciones Rurales

GAMY Ingeniería Instalaciones

Detalló que Mota Engil fue la oferta ganadora y explicó que "la propuesta ganadora fue 43 por ciento más barata que la otra propuesta que se recibió". La oferta económica presentada por la empresa ganadora asciende a 25 mil 180.4 millones de pesos sin IVA.

Esta cifra "corresponde al acumulado de pagos por disponibilidad y por operación durante la vigencia del contrato, expresado en pesos de 2026", sin incluir la aportación de la entidad ni el costo del material rodante, los cuales se definirán en fases posteriores.

Próximas etapas y beneficios para los usuarios

El proceso de licitación aún no ha concluido en su totalidad, la siguiente fase consiste en la evaluación económica financiera que se realizará en la Secretaría de Administración y Finanzas.

Posteriormente, a finales de año y en el marco del paquete económico, se acudirá al Congreso de la Ciudad de México para presentar la solicitud de autorización correspondiente.

El proceso de licitación aún no ha concluido en su totalidad, la siguiente fase consiste en la evaluación económica financiera Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Una vez que se cuente con el esquema financiero y de garantía autorizado, se procederá con una licitación posterior específica para la adquisición de los trenes.

Respecto al impacto en la ciudadanía, se detalló que los trabajos se realizarán por tramos, privilegiando los horarios nocturnos y los fines de semana para minimizar las afectaciones a los pasajeros.

Asimismo, se garantizó que "esta renovación beneficiará a las y los usuarios de la Línea 3 con trenes nuevos, servicio más seguro y confiable, sin que implique un incremento en la tarifa del metro", la cual se mantendrá congelada en 5 pesos.