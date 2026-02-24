Cutzamala empieza a bajar, tiene 84% de llenado y no ha llovido 'nada'

El Sistema Cutzamala registra 84.24 por ciento de llenado, para un total de 659.18 millones de metros cúbicos de agua disponible para el Valle de México, con lo que se mantiene en su mejor cifra de almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas de estiaje.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la última semana, el Sistema Cutzamala perdió 8.59 millones de metros cúbicos de agua, por las extracciones para el uso agrícola y el consumo humano.

Agua en el Cutzamala. Especial

No ha caído lluvia

La Presa Valle de Bravo en el Estado de México cuenta con 89.25 por ciento de llenado; la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 81.51 por ciento, y la Presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán, 76.97 por ciento.

Las estadísticas disponibles del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), establecen que, desde el 22 de enero de 2026, no ha caído ni una sola gota de agua de lluvia en la cuenca del Cutzamala.

Agua en el Cutzamala. Especial

¿Qué es el Cutzamala?

El Cutzamala es básicamente uno de los sistemas más importantes que tiene México para llevar agua potable a millones de personas, sobre todo a la Ciudad de México y parte del Estado de México. Es una especie de enorme red que capta agua de varias presas, la limpia y luego la bombea hasta el Valle de México.

Agua en el Cutzamala. Especial

El agua no llega sola por gravedad. Tiene que subir más de mil metros de altura para llegar a la CDMX. Eso significa que se necesita mucha energía para bombearla. Por eso cuando bajan los niveles del Cutzamala es un tema serio, porque de ahí depende una parte importante del suministro que sale en nuestras llaves.

¿Cómo ayuda?

Ayuda a complementar el agua que se extrae del subsuelo (los pozos). Si no existiera el Cutzamala, la ciudad dependería todavía más de los acuíferos, que ya están sobreexplotados y provocan hundimientos en varias zonas de la capital. Entonces el sistema funciona como un respaldo clave para que no falte el agua, sobre todo en temporada seca.

Así el Cutzamala es como el tanque externo que le da respiro al Valle de México. Cuando está en buen nivel, hay más margen para distribuir agua. Cuando baja mucho, vienen los recortes, tandeos o presiones más bajas en varias colonias.

