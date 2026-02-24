Montachoques atacan en tres autos, cayeron al poniente de CDMX ¿los reconoces?

Cinco sujetos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón. Se supo que los individuos son parte de una banda de los llamados montachoques en la zona.

Una reciente denuncia ciudadana señala que los maleantes exigían dinero en efectivo al conductor de un vehículo de transporte de carga, a cambio de no dañar su integridad física, tras fingir un percance vial, la clásica forma en la que operan.

Los hechos en Avenida Revolución

Los hechos fueron registrados en la avenida Revolución casi esquina con la calle Sofía, en la colonia Campestre, en ese punto los montachoques que viajaban en tres vehículos le cerraron el paso a un camión que transportaba carga, argumentaban que había provocado un supuesto choque.

Enseguida los delincuentes amenazaron al conductor del camión y agregaron que dañarían su unidad si no les entregaba dinero en efectivo.

Llevaban 8 teléfonos y dinero en efectivo

Una vez que los policías llegaron al sitio revisaron a los sospechosos y les hallaron ocho teléfonos celulares, tres de ellos de alta gama, dinero en efectivo. Se supo que les aseguraron los vehículos, uno de ellos con cromática de taxi.

Los sujetos no pudieron acreditar el choque y tampoco quisieron llamar a su compañía de seguros. Al final los cinco sujetos de 28, 31, 34, 38 y 40 años de edad fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que defina su situación jurídica.

Si los reconoces o has sido víctima de estos montachoques denúncialos ante las autoridades correspondientes.