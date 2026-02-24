Niño es mordido por su pitbull en CDMX; dueña pone en adopción a la mascota

Un perro pitbull mordió a un menor de edad, hijo de su dueña, al interior de una vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías tomaron conocimiento del reporte desde el C2 Poniente, en donde les alertaron de un menor lesionado por mordedura de un perro en el cruce de la calle Francisco de P. Miranda y Circuito, en la colonia Lomas de Plateros.

Niño mordido por pitbull. Especial

Al llegar al lugar, una mujer de 34 años declaró que su perro de la raza pitbull mordió a su hijo de cuatro años en el rostro y debido a la herida tenía mucha sangre.

Traslado de menor al hospital

Los efectivos solicitaron el apoyo del personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Ciudad de México, debido a que en el lugar se encontraban más caninos encerrados en el domicilio, por lo que no permitían el paso, asimismo solicitaron los servicios de emergencia.

Niño mordido por pitbull. Especial

Por las lesiones del pequeño, los oficiales de la SSC priorizaron el traslado del niño a un hospital donde lo atendieron y diagnosticaron con mordedura de perro en rostro, por ello lo ingresaron para darle el tratamiento que requiere.

Dueña pone en adopción a sus perros

La mujer agradeció el apoyo de los policías para el traslado de su hijo a un hospital y refirió que quería hacer entrega de los dos perros que se encontraban en su vivienda.

Niño mordido por pitbull. Especial

Por lo anterior, los oficiales de la BVA, en dos transportadoras, los trasladaron a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde un equipo de veterinarios zootecnistas los valorarán y posteriormente serán puestos en adopción.

¿Qué saber sobre los perros pitbull?

La raza pitbull suele generar muchas dudas y estigmas. Es importante conocer los hechos para formarse una opinión informada.

¿Qué es un pitbull?

En realidad, “pitbull” no es una sola raza, sino un término que agrupa varios tipos de perros, principalmente:

American Pit Bull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bull Terrier

Mezclas con características similares

¿Son agresivos por naturaleza?

No. Los pitbull no son agresivos por naturaleza.

Su comportamiento depende principalmente de:

Educación

Socialización temprana

Trato del dueño

Entorno en el que viven

Cuando se crían con afecto, límites claros y socialización adecuada, suelen ser:

Muy leales

Cariñosos

Juguetones

Protectores con su familia

Muchos pitbulls son excelentes perros de compañía y familiares.

¿Por qué tienen fama de peligrosos?

Su mala reputación se debe a:

Uso irresponsable en peleas clandestinas

Entrenamiento agresivo por parte de humanos

Casos mediáticos que generan alarma social

Su fuerza física, que hace más visibles los incidentes cuando ocurren

Pero no son más agresivos que otras razas grandes como rottweiler, pastor alemán o dóberman.

¿Son buenos perros para familia?

Sí, si:

Reciben educación positiva

Son socializados desde cachorros

Tienen ejercicio diario

Viven en un ambiente estable

*mvg*