Recuperan camión robado en Iztacalco; detienen a dos implicados

Dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), señalados de robar un camión de carga en calles de la colonia Granjas México.

La detención ocurrió tras un seguimiento realizado a través de las cámaras del C2 Norte. Los operadores del sistema detectaron el desplazamiento del vehículo que, según los primeros reportes, había sido sustraído mientras se encontraba estacionado en la colonia Granjas México.

Con la información en tiempo real, los monitoristas alertaron a patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para iniciar la búsqueda del camión en la zona.

Los policías ubicaron la última ruta del vehículo en la calle Canela y, al continuar el rastreo, llegaron a una pensión localizada sobre la calle Azafrán.

Detención de 2 presuntos implicados

Detenidos en Iztacalco. Especial

En el lugar, vigilantes del sitio informaron a los agentes que un camión había ingresado minutos antes y que los tripulantes les parecieron sospechosos, por lo que permitieron el acceso de los uniformados para revisar la unidad.

Al verificar los datos del vehículo, los policías confirmaron que coincidía con el camión reportado como robado, por lo que detuvieron a dos hombres de 27 y 37 años de edad, que se encontraban en el lugar.

Ninguno de los dos sujetos pudo acreditar la propiedad del vehículo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con la unidad recuperada, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

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