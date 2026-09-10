Marchas y bloqueos hoy jueves 10 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este jueves 10 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.
Hoy la Ciudad de México vivirá una jornada intensa con marchas, concentraciones sindicales, movilizaciones de colectivos, rodadas de motociclistas y ciclistas, además de eventos culturales, artísticos y religiosos que se desarrollarán en distintos puntos de la capital.
Las autoridades advierten que estas actividades podrían provocar cierres vehiculares y afectaciones en vialidades estratégicas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y planear con anticipación sus traslados.
Marcha
Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del IPN
- 10:00 horas — “Plaza Roja” del IPN, Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero. Destino: Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende, Belisario Domínguez No. 22, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
Concentraciones
Coalición de Trabajadores de la CFE
- 8:00 horas — Secretaría de Gobernación, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. 11:00 horas — Palacio de Justicia Federal San Lázaro, Alc. Venustiano Carranza. 15:00 horas — Secretaría del Trabajo, Alc. Álvaro Obregón.
Alianza Nacional de Jubilados
- 9:30 horas — Congreso de la Ciudad de México, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
Colectiva “Las Tonantzin”
- 10:00 horas — Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Alc. Iztapalapa.
Colectivo Nacional “No más Presos Inocentes”
- 10:00 horas — Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Alc. Iztapalapa.
Plataforma 4:20
- 12:00 horas — Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), Narvarte (Benito Juárez) y Gran Canal (Gustavo A. Madero).
Movilizaciones
Familiares y Amigos de Víctimas de la Explosión en el Puente de la Concordia
- 15:30 horas — Distribuidor Vial La Concordia, Alc. Iztapalapa.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Durante el día — Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Alc. Benito Juárez.
Rodadas motociclistas
Unidad Metropolitana de Emergencia UME
- 16:00 horas — América y Calz. de Tlalpan → Ángel de la Independencia.
Locos por las Motos CDMX
- 20:30 horas — Iztapasauria, Iztapalapa. 21:00 horas — Monumento a Cabeza de Juárez, Iztapalapa. 21:30 horas — Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga, Alc. Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas
Rueda Libre
- 19:45 horas — Ermita Iztapalapa → Basílica de Guadalupe.
Los Ruedadiario
- 21:00 horas — Torre del Caballito, Reforma.
Eventos culturales y artísticos
La Malinche
- 20:00 horas, Frontón México, Alc. Cuauhtémoc.
El Rey León
- 20:00 horas, Teatro Telcel, Alc. Miguel Hidalgo.
Jorge Medina y José Cuén
- 20:30 horas, Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo.
La Bande Son Imaginaire
- 20:30 horas, Pepsi Center, Alc. Benito Juárez.
Tan Biónica
- 20:30 horas, Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc.
The Gathering Rock
- 20:30 horas, Auditorio BlackBerry, Alc. Cuauhtémoc.
China Homelife México
- 9:00 horas, Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo.
Festival del Terror
- 10:00 horas, Six Flags México, Alc. Tlalpan.
Fespa México y Expo Producción
- 11:00 horas, Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo.