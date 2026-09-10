Marchas y bloqueos hoy jueves 10 de septiembre; horarios y alternativas viales

Hoy la Ciudad de México vivirá una jornada intensa con marchas, concentraciones sindicales, movilizaciones de colectivos, rodadas de motociclistas y ciclistas, además de eventos culturales, artísticos y religiosos que se desarrollarán en distintos puntos de la capital.

Las autoridades advierten que estas actividades podrían provocar cierres vehiculares y afectaciones en vialidades estratégicas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y planear con anticipación sus traslados.

Marcha

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del IPN

10:00 horas — “Plaza Roja” del IPN, Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero. Destino: Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende, Belisario Domínguez No. 22, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Concentraciones

Coalición de Trabajadores de la CFE

8:00 horas — Secretaría de Gobernación, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. 11:00 horas — Palacio de Justicia Federal San Lázaro, Alc. Venustiano Carranza. 15:00 horas — Secretaría del Trabajo, Alc. Álvaro Obregón.

Alianza Nacional de Jubilados

9:30 horas — Congreso de la Ciudad de México, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Colectiva “Las Tonantzin”

10:00 horas — Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Alc. Iztapalapa.

Colectivo Nacional “No más Presos Inocentes”

10:00 horas — Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Alc. Iztapalapa.

Plataforma 4:20

12:00 horas — Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), Narvarte (Benito Juárez) y Gran Canal (Gustavo A. Madero).

Movilizaciones

Familiares y Amigos de Víctimas de la Explosión en el Puente de la Concordia

15:30 horas — Distribuidor Vial La Concordia, Alc. Iztapalapa.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día — Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Alc. Benito Juárez.

Rodadas motociclistas

Unidad Metropolitana de Emergencia UME

16:00 horas — América y Calz. de Tlalpan → Ángel de la Independencia.

Locos por las Motos CDMX

20:30 horas — Iztapasauria, Iztapalapa. 21:00 horas — Monumento a Cabeza de Juárez, Iztapalapa. 21:30 horas — Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga, Alc. Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Rueda Libre

19:45 horas — Ermita Iztapalapa → Basílica de Guadalupe.

Los Ruedadiario

21:00 horas — Torre del Caballito, Reforma.

Eventos culturales y artísticos

La Malinche

20:00 horas, Frontón México, Alc. Cuauhtémoc.

El Rey León

20:00 horas, Teatro Telcel, Alc. Miguel Hidalgo.

Jorge Medina y José Cuén

20:30 horas, Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo.

La Bande Son Imaginaire

20:30 horas, Pepsi Center, Alc. Benito Juárez.

Tan Biónica

20:30 horas, Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc.

The Gathering Rock

20:30 horas, Auditorio BlackBerry, Alc. Cuauhtémoc.

China Homelife México

9:00 horas, Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo.

Festival del Terror

10:00 horas, Six Flags México, Alc. Tlalpan.

Fespa México y Expo Producción