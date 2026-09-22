Rechazan museo militar en Bosque de Chapultepec; obra afectará suelo, advierten

Los diputados de la bancada del PAN en el congreso local expresaron que se oponen a la construcción de un museo militar en el Bosque de Chapultepec, pues los 658 millones que se destinarían al proyecto se requieren para temas urgentes de salud y el bosque es el pulmón de la ciudad.

En ese sentido advirtieron que están dispuestos a recurrir a la resistencia, en apoyo a los vecinos de Miguel Hidalgo.

Focos Rojos

· El PAN exige reorientar los recursos a hospitales infantiles, tratamientos contra el cáncer y abasto de medicamentos.

· Alertan un impacto ambiental en el Bosque de Chapultepec por la pérdida de árboles y suelo de conservación.

· Los legisladores locales cuestionan el uso de integrantes del Ejército en labores de construcción.

“Con ese dinero, es posible habilitar hospitales como el Infantil de México que tiene medicinas caducadas; también la compra de tratamientos para cáncer como lo ha alertado la organización Nariz Roja o revertir el déficit médico en varias clínicas de la capital”, expresó la diputada local Laura Álvarez.

Y expuso que si es necesario “vamos a recurrir a la resistencia y eso será de la mano vecinal que tienen argumentos sólidos para no dejar construir una obra que tirará árboles y nos quitará el poco suelo de conservación que queda en la ciudad”.

Álvarez Soto afirmó que “los gobiernos de Morena son doble cara, porque, mientras por un lado hablan de encuestas o consulta popular, por el otro imponen obras que son verdaderos ecocidios: ejemplos hay muchos, el Tren Maya, el asesino Interoceánico, la refinería Dos Bocas y sus derrames, y cómo olvidar los innecesarios campos de béisbol de López Obrador en el mero auge de la narcopolítica”.

Y cuestionó que el gobierno federal use al Ejército como albañiles: “cuando tienen tareas muy específicas como combatir al crimen organizado, labores de prevención del delito e investigación para desarticular mafias o, en este caso, combatir los vínculos del gobierno con el crimen organizado”.