Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este sábado 21 de marzo
Así opera el Hoy No Circula del sábado 21 de marzo de 2026 en la CDMX y Edomex. La multa por infringir va hasta los tres mil 500 pesos.
El programa Hoy No Circula del sábado 21 de marzo de 2026, aplica para todos los vehículos con holograma 2 y, por ser el tercer sábado del mes, los autos con holograma 1 terminación IMPAR.
Lo anterior está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex).
Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula sabatino del 21 de marzo de 2026 son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos, además los de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
Cabe recordar que los autos que tienen restricciones este sábado 21 de marzo, es decir, vehículos con holograma 2 y 1 terminación IMPAR, no podrán circular de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.
Los autos del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.
¿En qué municipios del Edomex aplica?
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Multa a infractores
Si el Hoy No Circula no se respeta el sábado 21 de marzo de 2026 y las autoridades correspondientes identifican el vehículo, la multa que se deberá pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $2,346.80 y $3,519.30 pesos.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
Pese a que la calidad del aire en el Valle de México se ha mantenido como ‘mala’, autoridades no han decretado Contingencia Ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula opera de forma habitual este sábado en la CDMX y el Edomex.
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