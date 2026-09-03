Buscarán mejorar servicios en centros de atención canina y felina

La bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, para que los perros y gatos que lleguen a los centros de atención públicos reciban atención integral, sin importar las condiciones en las que arribaron.

El diputado Manuel Talayero explicó que la propuesta establece que dichas acciones no deberán descuidar las acciones de prevención y control de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de forma natural entre animales y seres humanos.

Talayero detalló que a dichos centros arriban regularmente animales heridos o enfermos, víctimas de alguna pelea, agresión o porque fueron abandonados por sus dueños.

Por ello, resulta necesario contar con procedimientos que permitan conocer de manera oportuna su condición física, clínica y conductual, así como identificar posibles riesgos sanitarios. Ese animal no puede decirnos qué siente, dónde le duele o qué le ocurrió. Pero nosotros sí podemos decidir cómo será atendido”, expresó.

La iniciativa también manifiesta que los centros tendrán que contar con áreas diferenciadas para aislamiento y observación, particularmente para animales enfermos, involucrados en agresiones, sospechosos de padecer enfermedades transmisibles o que representen algún riesgo sanitario.

Foto: Cuartoscuro

El representante de la bancada del PVEM destacó que esos centros de atención son una medida de salud pública, ya que se dedican a la prevención, detección y vigilancia de enfermedades zoonóticas.

Aunque en la Ciudad de México no se han registrado casos de rabia humana ni canina durante los últimos 10 años, el riesgo permanece. Tan solo en el 2022 se registraron 11 mil 29 agresiones ocasionadas por animales; en el 2023, al momento del reporte oficial, se contabilizaban seis mil 406 casos”.

Finalmente, la propuesta también establece que se debe evitar la entrega voluntaria e injustificada de animales de compañía, por lo que será necesario establecer alternativas de orientación, apoyo y reubicación responsable cuando una persona no pueda continuar con la tutela de algún animal.

La Mesa Directiva informó que la propuesta sería remitida a la Comisión de Bienestar Animal, con la finalidad de que sus integrantes la analicen y dictaminen.