CDMX va por 300 nuevos centros de cuidado infantil gratuitos

Con la meta de construir 300 nuevos centros de cuidado y desarrollo infantil, duplicar la infraestructura pública para la primera infancia hacia el año 2030 y brindar atención gratuita a menores desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años en un horario de 6:30 a 18:00 horas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Clara Brugada, encabezó la instalación formal de la Junta del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

El nuevo organismo rector actuará como una instancia interinstitucional encargada de coordinar, articular, monitorear y evaluar la política pública en la materia, dando cumplimiento a la ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México.

En CDMX se puso en marcha la Junta del Sistema de Cuidados Especial

Como parte de la estructura operativa, la mandataria capitalina designó a Lidia Rodríguez Chávez como secretaria técnica de la junta, destacando sus más de 15 años de trayectoria en el servicio público, su labor docente en la Universidad Iberoamericana y su desempeño previo como directora general de Inclusión y Bienestar Social en Iztapalapa.

En CDMX se puso en marcha la Junta del Sistema de Cuidados Especial

Durante el acto protocolario, Brugada subrayó que la puesta en marcha de este sistema representa un avance fundamental dentro de la agenda social y la emancipación de las mujeres en la capital del país.

“Esta ley hace justicia a millones de mujeres que históricamente han sostenido al mundo sobre sus espaldas cansadas; hace justicia a las que siempre dejaron su vida para después para cuidar a los demás con enorme generosidad”, afirmó la jefa de Gobierno.

En CDMX se puso en marcha la Junta del Sistema de Cuidados Especial

Asimismo, la administración local anunció una iniciativa para consagrar en la Constitución capitalina el derecho a la educación inicial obligatoria desde los primeros días de vida, con lo que la Ciudad de México busca convertirse en la primera entidad del país en elevar este esquema a rango constitucional.

Por su parte, Pablo Yanes Riso, secretario de Bienestar e Igualdad Social de la capital, señaló que la instalación del órgano rector marca el inicio de una transformación de fondo en las políticas de bienestar para la metrópoli.

En CDMX se puso en marcha la Junta del Sistema de Cuidados Especial

“Estamos en un momento fundacional en la construcción de la nueva institucionalidad social de la Ciudad de México”, sostuvo.

Entre las tareas inmediatas acordadas por la junta destacan la elaboración del anexo transversal para el presupuesto, la constitución de su Consejo Consultivo y la conformación del Programa Especial de Cuidados de la Ciudad de México. Con este mandato, el gobierno capitalino formaliza una obligación de carácter transexenal para garantizar el derecho al cuidado de manera progresiva en la entidad.