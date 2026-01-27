Programa Vida Plena detecta 75 casos de riesgo suicida en escuelas de la CDMX

La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que los 200 profesionales de la salud mental que participan en el programa Vida Plena, Corazón Contento pudieron detectar 75 casos de riesgo suicida tras atender a 593 mil alumnos de secundaria y nivel medio superior, mediante 11 mil 500 talleres, charlas y espacios de escucha activa.

Todos los días éste gran equipo acude a 802 escuelas que son secundarias (...) Nuestra meta es que este año, en 2026, lleguemos al 100% de todas las escuelas. Estos profesionistas se han convertido en guardianes del bienestar emocional”, dijo Brugada en un acto celebrado en la Secundaria Diurna 148 Lao Tse, en Canal de Tezontle, en Iztacalco.

Recordó que en 2025 en la Ciudad de México hubo 493 casos de suicidio.

Algunas de las acciones del gobierno de la ciudad para prevenir el suicidio han sido la creación del Instituto de Atención a la Salud Mental; la consolidación de la Red de Comunicadores de la Salud Mental y la construcción de 100 Centros de Cuidado de las Emociones y una clínica de emergencias de Salud Mental, con atención las 24 horas del día.

La jefa de gobierno aseguró que algunas de las herramientas más útiles para prevenir los suicidios son las guías de actuación.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que existe la guía de Riesgo Suicida Leve, que orienta la actuación ante situaciones de malestar emocional persistente; Riesgo Suicida Moderado, que se activa cuando existe ideación suicida presente; Riesgo Suicida Alto, que aborda situaciones en las que existe ideación suicida activa, cuyo objetivo es proteger la vida de manera inmediata, y Riesgo Suicida Inminente, que se activa ante una emergencia y se salvaguarda la vida de forma inmediata.

Brugada habló de que “no hay bienestar posible ni vida plena, sin el cuidado de la salud mental: cuidar la mente y las emociones, es tan importante como cuidar la salud física, pero a veces no le damos esa importancia”.

Excélsior publicó el 18 de marzo pasado que ante la estrategia Nuestra Tarea es la Paz del Gobierno de la Ciudad de México, que incluye talleres con maestros y alumnos para contrarrestar el acoso escolar y sus consecuencias, como el suicidio, psicólogos y sociólogos planteaban la necesidad de que se pusiera atención en el efecto que los generadores de contenido digital están teniendo en los adolescentes.

Ello debido a que realizan acciones violentas en redes sociales y están normalizando la violencia entre los integrantes de este grupo etario.

cva