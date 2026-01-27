Detienen a dos de 'Los Malportados' en Iztapalapa

Fueron detenidos en Iztapalapa Rafael “N”, alias Rafita, y David “N”, alias El Oso, identificados como integrantes de Los Malportados, dedicados a la venta y distribución de droga, extorsión, homicidio, robo y portación de armas de fuego que opera en las zonas poniente y oriente de la ciudad.

Tras atender un reporte por disparos de arma de fuego en el #BarrioDeGuadalupe en @Alc_Iztapalapa, donde dos personas lamentablemente perdieron la vida, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Rafael “N” y David “N”, señalados como los presuntos responsables”.

Tras una persecución y gracias al apoyo de los operadores del #C2Oriente, los sujetos fueron detenidos en la colonia #LomasDeSanLorenzo en posesión de un arma corta con cartuchos útiles, un chaleco balístico, una motocicleta y un teléfono celular”, publicó en redes sociales el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.

SALVAN A JOVEN DE UN INCENDIO

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a una joven con síndrome de Down de un domicilio que se estaba incendiando, en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho ocurrió ayer en un inmueble de la colonia Fuego Nuevo, donde los agentes llegaron como primeros respondiendo y rescataron por una de las ventanas a la joven, evitando así que su vida corriera riesgo.

La acción fue captada en video y la grabación fue difundida en redes sociales.

Se observa cómo el policía carga a la joven y pasan junto a una de las ventanas, en donde se ven las llamas.

En seguimiento al reporte de incendio en la colonia Fuego Nuevo, en @Alc_Iztapalapa, informamos que en el interior de una casa particular se encontró quemándose basura, ropa y muebles fuera de uso en gran cantidad; se procedió a sofocar el incendio”, informaron los Bomberos en su cuenta de X.

cva